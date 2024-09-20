«Даже не пытайтесь убежать» 2 20.09.2024, 18:19

1,238

Минздрав выпустил «манифест» для распределенцев в медвузах.

Вчера на БелТА появилась статья, которую можно смело назвать «манифестом» Минздрава по отношению к ситуации с распределением выпускников медвузов. Тема больная и резонансная, она касается судеб десятков тысяч людей. Если отсеять всю «воду», мы увидим два основных, противоречивых посыла от государства: первый — «вы без нас пропадете», и второй — «даже не пытайтесь убежать».

Телеграм-канал «Белые халаты» попросил прокомментировать некоторые цитаты из этого текста врача-эндоскописта и гастроэнтеролога, координатора Фонда Медицинской солидарности Лидию Тарасенко.

Чиновники Минздрава говорят: «Целевое направление дает стабильность, в которой сами абитуриенты и их родители заинтересованы, что продемонстрировала приемная кампания нынешнего года. В Министерство образования и приемные комиссии учреждений образования были звонки от родителей поступающих с вопросами, в какой конкретно организации будут работать их дети после окончания обучения. Это говорит о том, что абитуриенты уже на этапе поступления в учреждения образования хотят знать, в какой конкретно организации они будут работать в будущем. А значит, сознательно выбирают целевое направление».

— Здесь мы видим явную подмену понятий, — уверена Лидия. — Очевидно: когда абитуриенты и их родители хотят знать, куда распределят, это желание хоть как-то спрогнозировать будущее, выбрать одно из меньших зол или подготовиться к худшему. Будь у этих людей выбор, они бы никогда на этапе поступления не выбирали себе окончательное место работы в такой форме. Что это за «успокаивающие гарантии», от которых в дальнейшем никак нельзя отказаться?

В нормальной ситуации девушки и парни, поступающие в университет, беспокоятся только о том, насколько их профессия будет востребована в будущем и будет ли качество образования конкурентным. Сегодня в Беларуси нет проблем с поиском рабочих мест в медицине.

Следующая цитата: «…Если у молодого специалиста возникает необходимость сменить первое место работы, задействуются разные процессы — перераспределение или перенаправление».

— Привязка человека к конкретному месту работы за пять лет — глупость, к назначенному сроку обстоятельства могут измениться радикально. И мы видим еще более сложную, бессмысленную надстройку над этой глупостью. Во многих других отраслях никого насильно не «распределяют» и уж тем более не «перераспределяют» тех, кто оказался не востребован.

И главное, за всем этим не стоит никакой доказательной базы. Кто и по какой причине решил, что эта система вообще эффективна? Институт распределения выпускников-медиков существует в Беларуси уже десятки лет. Назовите мне хоть одну проблему в здравоохранении, которую он помог решить. Сейчас с кадрами в медицине все намного хуже, чем в соседних странах, где всего этого нет. Так может, «распределение» — это не реакция на проблему, а ее причина?

Уверена, человек, закончивший медуниверситет, обладает достаточными когнитивными способностями, чтобы найти себе работу. Почему этой возможности его надо лишить?

Еще одна выдержка из статьи: «Целевики уверены в своем будущем. Уже при поступлении они понимают, в интересах какого предприятия, какой организации они обучаются…». И далее: «Даже если выпускник заключил брак и его супруг (супруга) работает в другом городе, это не дает стопроцентную гарантию, что его перераспределят или перенаправят за ним (за ней)».

— Для уверенности в будущем у человека должно быть ощущение контроля над своей жизнью, а не полного бессилия. Цинично рассуждать об «уверенности» и буквально сразу же заявлять, что государство готово разъединять молодые семьи по своему желанию.

Мы хотим озвучить действенный рецепт решения проблемы распределения. Что делать? Все очень просто — ее надо упразднить. И все! Больницы после этого не закроются, студенты будут учиться с большим энтузиазмом, система здравоохранения моментально станет эффективнее.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com