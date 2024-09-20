закрыть
20 сентября 2024, пятница, 18:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Даже не пытайтесь убежать»

2
  • 20.09.2024, 18:19
  • 1,238
«Даже не пытайтесь убежать»

Минздрав выпустил «манифест» для распределенцев в медвузах.

Вчера на БелТА появилась статья, которую можно смело назвать «манифестом» Минздрава по отношению к ситуации с распределением выпускников медвузов. Тема больная и резонансная, она касается судеб десятков тысяч людей. Если отсеять всю «воду», мы увидим два основных, противоречивых посыла от государства: первый — «вы без нас пропадете», и второй — «даже не пытайтесь убежать».

Телеграм-канал «Белые халаты» попросил прокомментировать некоторые цитаты из этого текста врача-эндоскописта и гастроэнтеролога, координатора Фонда Медицинской солидарности Лидию Тарасенко.

Чиновники Минздрава говорят: «Целевое направление дает стабильность, в которой сами абитуриенты и их родители заинтересованы, что продемонстрировала приемная кампания нынешнего года. В Министерство образования и приемные комиссии учреждений образования были звонки от родителей поступающих с вопросами, в какой конкретно организации будут работать их дети после окончания обучения. Это говорит о том, что абитуриенты уже на этапе поступления в учреждения образования хотят знать, в какой конкретно организации они будут работать в будущем. А значит, сознательно выбирают целевое направление».

— Здесь мы видим явную подмену понятий, — уверена Лидия. — Очевидно: когда абитуриенты и их родители хотят знать, куда распределят, это желание хоть как-то спрогнозировать будущее, выбрать одно из меньших зол или подготовиться к худшему. Будь у этих людей выбор, они бы никогда на этапе поступления не выбирали себе окончательное место работы в такой форме. Что это за «успокаивающие гарантии», от которых в дальнейшем никак нельзя отказаться?

В нормальной ситуации девушки и парни, поступающие в университет, беспокоятся только о том, насколько их профессия будет востребована в будущем и будет ли качество образования конкурентным. Сегодня в Беларуси нет проблем с поиском рабочих мест в медицине.

Следующая цитата: «…Если у молодого специалиста возникает необходимость сменить первое место работы, задействуются разные процессы — перераспределение или перенаправление».

— Привязка человека к конкретному месту работы за пять лет — глупость, к назначенному сроку обстоятельства могут измениться радикально. И мы видим еще более сложную, бессмысленную надстройку над этой глупостью. Во многих других отраслях никого насильно не «распределяют» и уж тем более не «перераспределяют» тех, кто оказался не востребован.

И главное, за всем этим не стоит никакой доказательной базы. Кто и по какой причине решил, что эта система вообще эффективна? Институт распределения выпускников-медиков существует в Беларуси уже десятки лет. Назовите мне хоть одну проблему в здравоохранении, которую он помог решить. Сейчас с кадрами в медицине все намного хуже, чем в соседних странах, где всего этого нет. Так может, «распределение» — это не реакция на проблему, а ее причина?

Уверена, человек, закончивший медуниверситет, обладает достаточными когнитивными способностями, чтобы найти себе работу. Почему этой возможности его надо лишить?

Еще одна выдержка из статьи: «Целевики уверены в своем будущем. Уже при поступлении они понимают, в интересах какого предприятия, какой организации они обучаются…». И далее: «Даже если выпускник заключил брак и его супруг (супруга) работает в другом городе, это не дает стопроцентную гарантию, что его перераспределят или перенаправят за ним (за ней)».

— Для уверенности в будущем у человека должно быть ощущение контроля над своей жизнью, а не полного бессилия. Цинично рассуждать об «уверенности» и буквально сразу же заявлять, что государство готово разъединять молодые семьи по своему желанию.

Мы хотим озвучить действенный рецепт решения проблемы распределения. Что делать? Все очень просто — ее надо упразднить. И все! Больницы после этого не закроются, студенты будут учиться с большим энтузиазмом, система здравоохранения моментально станет эффективнее.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип
Знак бездны
Знак бездны Владимир Пастухов
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А.
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А. Наталья Радина