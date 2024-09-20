Топ-5 фильмов для просмотра в выходные 20.09.2024, 18:30

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Один из них называется «В погоне за ветром».

В это воскресенья водителям во всем мире предлагается не садиться за руль, чтобы позаботиться об экологии и вести более активный образ жизни. Поэтомуспециально к Международному дню без автомобиля собрали подборку фильмов, которые напомнят о том, как приятно бывает прогуляться пешком, прокатиться на общественном транспорте или вообще на лошади.

«Велосипедист» (2001)

Велосипедист Жислен Ламбер мечтает о чемпионской славе и всех сопутствующих успеху радостях жизни. Но пока он даже не всегда доезжает до финиша. Ради победы Жислен готов на всё, поэтому не упускает ни одной возможности крутить педали.

«Друзья» (2015)

Двое друзей – заносчивый красавчик Абель и начинающий актёр Клеман – влюбляются в Мону – симпатичную продавщицу в кофейном киоске на Северном Вокзале Парижа. Смешливая, но неприступная и загадочная, она не поддается на уловки романтиков – и на то есть причина. Любовный треугольник, то нелепый, то довольно опасный, складывается сам собой. Трое таких разных людей вместе отправляются на прогулку, которую ни один из них не забудет.

«Патерсон» (2016)

Жизнь Патерсона – сплошная романтика: он работает водителем автобуса в городе Патерсон, штат Нью-Джерси, а в свободное время пишет стихи для любимой жены Лоры. Патерсон облачает красоту повседневности в стихи и встречает поэтов повсюду – такова магия города, который он каждый день видит из своего автобуса. Патерсон пишет в стол и даже не мечтает публиковаться, однако одно маленькое событие меняет его планы.

«В погоне за ветром» (2019)

Только раз в году в сердце Австралии проходит самый престижный конный турнир – Кубок Мельбурна. Это роскошный праздник, где красота дамских шляпок уступает лишь великолепию самих гонок. Для всех она – выскочка, девочка из глубинки, которой не место в спорте королей. И за право участвовать в Кубке ей придется рискнуть всем.

«На пределе. История легенды» (2021)

Февраль 1976 года, Австрия. На Зимней Олимпиаде в Инсбруке австрийский горнолыжник Франц Кламмер готовится к соревнованиям. В прошлом сезоне он выиграл множество гонок, и теперь пресса и публика ждут от него новых побед, поэтому Франц испытывает необычайное давление. Незадолго до гонки команда и спонсор ради рекламы заставляют лыжника поменять привычную экипировку, а погодные условия ухудшаются день ото дня. Кламмер рискует сломаться под грузом ответственности, но не сдаётся благодаря поддержке своей девушки Евы и любви к своему делу.

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