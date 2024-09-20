«Красные линии» Путина давно стерты и забыты» 20.09.2024, 18:42

Показательной стала реакция кремлевского диктатора на операцию ВСУ в Курской области.

Союзники Украины не станут участниками войны, если дадут разрешение Киеву на удары вглубь России дальнобойными ракетами. Так на угрозы Путина ответил генеральный секретарь НАТО.

Йенс Столтенберг напомнил, что КНДР и Иран давно поставляют РФ боеприпасы и беспилотники, но при этом не считаются непосредственными участниками войны. Путин стремится запугать Запад и изолировать Украину, уверены эксперты. Но его так называемые «красные линии» — блеф, информирует FREEДOM.

Путин предупредил союзников Киева, что если они разрешат использовать свои дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории РФ, то поставят НАТО «в состояние войны» с Россией. Атаки украинских беспилотников по объектам на территории РФ, непрекращающиеся поставки западной техники — это лишь часть длинного списка так называемых «красных линий» Путина, которые давно перейдены и забыты. Показательной стала реакция кремлевского диктатора на операцию ВСУ в Курской области — лишь спустя сутки он публично пожаловался на якобы провокацию со стороны Киева.

«Мне казалось, что даже эти события могут не задеть тефлоновый рейтинг Путина. Но его демонстративное молчание, неучастие в драматических событиях в приграничье уже привели к росту критики в его адрес. Даже кремлевские социологи показывают значительный рост тревоги у населения и одновременно — падение рейтинга Путина», — прокомментировала основатель агентства ExtremeScan Елена Конева в интервью изданию «Радио Свобода».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг убежден, что Путин попросту боится противостояния собственной армии и войск НАТО, ведь Альянс — сильнейшая военная сила в мире. Путин не отдаст приказ о прямом боестолкновении, считают эксперты. Он, скорее, прибегнет к своей излюбленной тактике гибридных угроз.

- Один источник сообщил, что российский президент не заинтересован в эскалации конфликта вплоть до ядерной войны, но имеет видение того, что было описано как «горизонтальная эскалация». Сюда входят гибридные атаки, такие как найм агентов для сжигания коммерческой недвижимости, связанной с украинской поддержкой, или нападение на железнодорожную инфраструктуру, перевозящую военную помощь на восток в Киев, — из публикации издания The Telegraph.

Президент Украины уверен — союзники должны сохранять единство, иначе Путин и ему подобные способны «разделить мир и съесть его части как пирог».

«Иногда он играет просто перед некоторыми лидерами, которые ждут от Путина каких-то эмоций, хотят услышать что-то про мир. И иногда он может посылать какие-то месседжи глобальному Югу или еще куда-то, и они начинают говорить — видите, Путин готов к диалогу. К какому диалогу? Он игрок. Он чувствует эту слабость Запада и глобального Юга. Он находит то место, где между ними нет единства, где у них разные интересы. И я думаю, что проблема в том, что люди должны понять, что его миссия не в том, чтобы остановить войну. Он ничего не хочет останавливать, потому что ему не нужна и он очень боится успешной Украины», — заявил глава Украины Владимир Зеленский.

В ночь на 18 сентября беспилотники атаковали один из крупнейших складов боеприпасов в европейской части РФ — 107-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России в Тверской области. Пожар в Торопце увидели спутники, а массовая детонация боеприпасов была настолько мощной, что Volcanodiscovery зафиксировал землетрясение магнитудой 2,8 балла. Но Путин предпочел не заметить исчезновения очередной своей «красной линии».

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