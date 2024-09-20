В Минске появился автомат, где можно брызнуться дорогущими духами за $0,37 4 20.09.2024, 18:49

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Но не всем.

В соцсетях заметили один необычный вендинговый аппарат, который появился в Минске. Это парфумат Parfumepoint, в котором установлены флаконы с духами. Работает все просто: выбираете аромат, какой хотите, оплачиваете, подставляете под дозатор запястье и получаете пшик (не метафорический, настоящий), пишет «Онлайнер».

Парфумат висит не в самом ожидаемом месте — внутри главного корпуса БГПУ. Попасть туда посторонние не смогут, нужен пропуск студента или сотрудника. Прокатит ли «мне просто попшикаться», сказанное на вахте, неизвестно.

Что по ценам? Цена однократного опрыскивания — от 1,20 до 3 рублей. Не так уж дорого, но многовато, если перевести в бесплатные пшики с пробников в магазинах. Правда, затея стала чуть выгоднее, когда удалось понять, что за ароматы предлагают.

Всего их пять: Bois Imperial от Essentials Parfums, Kirke от Tiziana Terenzi, Tobacco Vanille от Tom Ford, Baccarat Rouge 540 от Francis Kurkdjian, Aventus от Creed. Первый — самый доступный, им, как выразился опрошенный парфюмерный эксперт, «пахнет пол-Минска», и стоит от 320 рублей за 100 мл. Популярная «баккара» в таком же флаконе обойдется примерно в 800 рублей, за Aventus и Tobacco Vanille придется отдать около 1200 и 1500 рублей соответственно. Получается, за те же цены реально побрызгаться из аппарата не меньше 500 раз — но ведь чередовать ароматы можно хоть каждый день. Вот и считайте.

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