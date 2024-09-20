Зеленский: В Украину в ближайшее время поступят Patriot 20.09.2024, 18:59

Владимир Зеленский

Глава Украины провел Ставку.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 сентября, провел заседание ставки верховного главнокомандующего ВСУ, на нем рассмотрели вопросы, имеющие критическое значение для прочности украинского государства. Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

«Первое – защита энергетики этой зимой. Были все основные представители отрасли. Докладывали премьер-министр Денис Шмыгаль, министр энергетики Герман Галущенко. Рассмотрели состояние инженерной защиты объектов, календарь завершения укреплений, размещение РЭБ и ПВО, в том числе с учетом систем Patriot, которые мы ожидаем в ближайшее время», – написал Зеленский.

Второй вопрос касался собственного производства Украиной ракет, дронов, средств радиоэлектронной борьбы. В этом отношении выступили с докладами вице-премьер-министр Михаил Федоров, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Андрей Сибига.

На заседании, как отметил Зеленский, были приняты решения, «которые позволят украинской промышленности максимально реализовать свой потенциал: долгосрочные контракты от государства и привлечение иностранных инвестиций».

«И конечно, фронт. Доклад главкома Александра Сырского по всем основным направлениям. Доклады представителей разведок – Кирилла Буданова и Олега Иващенко», – рассказал Зеленский еще об одном вопросе, который был рассмотрен на ставке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com