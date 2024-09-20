закрыть
20 сентября 2024, пятница, 20:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Налоговая выставила белорусу счет за полученные из-за границы деньги

5
  • 20.09.2024, 19:10
  • 3,696
Налоговая выставила белорусу счет за полученные из-за границы деньги

Он уверял, что это возврат долга.

Инспекция по налогам и сборам после проверки выявила, что Геннадий (имя изменено) не менее 10 раз за пять лет получал средства из-за границы — от 175 рублей до почти 35 тысяч долларов за один раз. В общей сложности сумма превысила 120 тысяч долларов, следует из документа, опубликованного в банке судебных решений, отмечает «Зеркало».

Так как мужчина не предоставлял в налоговые декларации на эти суммы, ему выставили к уплате почти 45 тысяч рублей подоходного.

Он попытался оспорить предъявленный налог с части суммы — с порядка 46 тысяч долларов. Мужчина заявил, что это был возврат долга. Этому не поверили в налоговой и взыскали с него сбор. Тогда мужчина пошел в суд.

Там он также объяснил, что одолжил знакомой 46,2 тысячи долларов и она постепенно их возвращала. Однако судья решил, что эти объяснения «не содержат достоверную информацию, подтверждающую заключение и возврат суммы займа».

Суд подтвердил законность решения налоговой службы, отклонив жалобу Геннадия.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип
Знак бездны
Знак бездны Владимир Пастухов
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А.
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А. Наталья Радина