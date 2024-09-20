Налоговая выставила белорусу счет за полученные из-за границы деньги 5 20.09.2024, 19:10

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Он уверял, что это возврат долга.

Инспекция по налогам и сборам после проверки выявила, что Геннадий (имя изменено) не менее 10 раз за пять лет получал средства из-за границы — от 175 рублей до почти 35 тысяч долларов за один раз. В общей сложности сумма превысила 120 тысяч долларов, следует из документа, опубликованного в банке судебных решений, отмечает «Зеркало».

Так как мужчина не предоставлял в налоговые декларации на эти суммы, ему выставили к уплате почти 45 тысяч рублей подоходного.

Он попытался оспорить предъявленный налог с части суммы — с порядка 46 тысяч долларов. Мужчина заявил, что это был возврат долга. Этому не поверили в налоговой и взыскали с него сбор. Тогда мужчина пошел в суд.

Там он также объяснил, что одолжил знакомой 46,2 тысячи долларов и она постепенно их возвращала. Однако судья решил, что эти объяснения «не содержат достоверную информацию, подтверждающую заключение и возврат суммы займа».

Суд подтвердил законность решения налоговой службы, отклонив жалобу Геннадия.

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