РПЦ: Теория Дарвина ошибочна и должна быть убрана из школьных учебников в РФ 21 20.09.2024, 19:22

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Детей якобы вводят в заблуждение.

Предложение по исключению теории эволюции Чарльза Дарвина из школьной программы, озвученное помощником председателя правительства РФ и экс-премьером Чечни Муслимом Хучиевым, нашло одобрение у представителей Русской православной церкви, пишет The Moscow Times.

«Хотел бы поддержать позицию, высказанную... Хучиевым, и согласен, что необходимо исключить теорию Дарвина из школьных учебников как вводящую (детей) в заблуждение», — сообщил «РИА Новости» председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

Ранее замглавы синодального отдела РПЦ Вахтанг Кипшидзе заявил, что теория Дарвина должна преподаваться в школах наравне с религиозными представлениями о происхождении человека.

«Теория Дарвина, если речь идет о происхождении человека от обезьяны, абсолютно точно не должна преподаваться в школах как единственно возможная теория», — сказал он.

Хучиев заявил, что теорию эволюции Чарльза Дарвина необходимо исключить из школьной программы, поскольку она «противоречит религиозному воспитанию» и способствует «духовному разложению» детей. «Мы можем это просто убрать. Это [теория Дарвина] неправда, это противоречит религиозному воспитанию, все религии это признали», — сказал Хучиев в ходе первого заседания Всероссийского родительского комитета. Он предложил подумать об этом главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову.

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