Под Минском загорелось предприятие
- 20.09.2024, 19:25
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Задействовано более 10 единиц техники.
Вечером 20 сентября читатели начали присылать «Онлайнеру» множество фото, на которых под Минском нечто горит: на кадрах, сделанных из различных точек города, заметны довольно сильные клубы дыма. В МЧС заявили: произошло загорание в деревне Малиновка Минского района.
Загорание, судя по сообщению, произошло в производственном здании размерами 30 на 40 метров ОДО «Арилон-М». На место выехало более десяти единиц техники.