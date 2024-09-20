Под Минском загорелось предприятие 20.09.2024, 19:25

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Задействовано более 10 единиц техники.

Вечером 20 сентября читатели начали присылать «Онлайнеру» множество фото, на которых под Минском нечто горит: на кадрах, сделанных из различных точек города, заметны довольно сильные клубы дыма. В МЧС заявили: произошло загорание в деревне Малиновка Минского района.

Загорание, судя по сообщению, произошло в производственном здании размерами 30 на 40 метров ОДО «Арилон-М». На место выехало более десяти единиц техники.

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