Белорусские ученые выявили «бактерию долгожительства»4
- 20.09.2024, 19:40
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Теперь хотят сделать молочный «напиток долголетия».
Ученые из Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси вместе с коллегами-медиками изучили долгожителей и выявили ряд генов и состав микробиома, которые соотносятся с долгожительством. Об этом рассказал в эфире провластного телеканала СТВ заместитель директора по научной работе Института генетики и цитологии НАН Беларуси Павел Морозик.
По его словам, у половины изученных белoрусов-долгожителей присутствовала бактерия Akkermansia.
— Мы с коллегами-медиками проводили исследования по изучению долгожителей. Мы включали группы пожилых людей, старческого возраста, именно долгожителей — 180 человек. Изучали как особенности генома, так и микробиома. То есть это совокупность всех бактерий организма, которые оказывают большой вклад в иммунитет и, соответственно, долгожительство. Выявили ряд генов, которые ассоциированы с долгожительством, а также особенности распределения микробиома, именно его состав. Например, бактерия Akkermansia, ее частота у долгожителей составляла более 50%, — рассказал он.
Полученные результаты натолкнули ученых на мысль создать «напиток долголетия».
— Сейчас мы совместно с коллегами из Института мясо-молочной промышленности разрабатываем молочный продукт, который будет составлять именно тот состав микробиома, который характерен для долгожителей, — пояснил Морозик.
При этом он отметил, что не существует какого-то одного гена, который бы отвечал за долгожительство.
— Это совокупность генов. Многие из них распространены у белoрусов, это можно протестировать, — добавил Морозик, подчеркнув, что «зная свои слабые места, неблагоприятные гены, образом жизни можно существенно скорректировать питание и привычки».
Морозик назвал также «слабое место белoрусов».
— Были установлены гены, которые вовлечены в метаболизм липидов и углеводов, где частота этих неблагоприятных вариантов у нашей популяции была выше. Инсулиноподобный фактор роста, — сказал он и привел статистику, согласно которой «у пожилых людей, которые моложе долгожителей, частота сахарного диабета была гораздо выше, на 10%».
Представитель НАН добавил, что в ближайшем будущем появится кефирный продукт для таких людей.