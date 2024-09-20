Белорусские ученые выявили «бактерию долгожительства» 4 20.09.2024, 19:40

1,010

Теперь хотят сделать молочный «напиток долголетия».

Ученые из Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси вместе с коллегами-медиками изучили долгожителей и выявили ряд генов и состав микробиома, которые соотносятся с долгожительством. Об этом рассказал в эфире провластного телеканала СТВ заместитель директора по научной работе Института генетики и цитологии НАН Беларуси Павел Морозик.

По его словам, у половины изученных белoрусов-долгожителей присутствовала бактерия Akkermansia.

— Мы с коллегами-медиками проводили исследования по изучению долгожителей. Мы включали группы пожилых людей, старческого возраста, именно долгожителей — 180 человек. Изучали как особенности генома, так и микробиома. То есть это совокупность всех бактерий организма, которые оказывают большой вклад в иммунитет и, соответственно, долгожительство. Выявили ряд генов, которые ассоциированы с долгожительством, а также особенности распределения микробиома, именно его состав. Например, бактерия Akkermansia, ее частота у долгожителей составляла более 50%, — рассказал он.

Полученные результаты натолкнули ученых на мысль создать «напиток долголетия».

— Сейчас мы совместно с коллегами из Института мясо-молочной промышленности разрабатываем молочный продукт, который будет составлять именно тот состав микробиома, который характерен для долгожителей, — пояснил Морозик.

При этом он отметил, что не существует какого-то одного гена, который бы отвечал за долгожительство.

— Это совокупность генов. Многие из них распространены у белoрусов, это можно протестировать, — добавил Морозик, подчеркнув, что «зная свои слабые места, неблагоприятные гены, образом жизни можно существенно скорректировать питание и привычки».

Морозик назвал также «слабое место белoрусов».

— Были установлены гены, которые вовлечены в метаболизм липидов и углеводов, где частота этих неблагоприятных вариантов у нашей популяции была выше. Инсулиноподобный фактор роста, — сказал он и привел статистику, согласно которой «у пожилых людей, которые моложе долгожителей, частота сахарного диабета была гораздо выше, на 10%».

Представитель НАН добавил, что в ближайшем будущем появится кефирный продукт для таких людей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com