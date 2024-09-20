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Украина может получить от Австралии более полусотни танков Abrams, не использовавшихся в бою

  • 20.09.2024, 19:59
Украина может получить от Австралии более полусотни танков Abrams, не использовавшихся в бою

Танки были приобретены за $550 миллионов в 2004 году.

Украинские военные могут получить на вооружение списанные австралийские танки M1A1 Abrams. Как пишет Sydney Morning Herald (перевод - «Униан»), правительство Австралии совместно с администрацией президента США Джо Байдена работает над планом передачи танков Украине для борьбы с российскими войсками.

Ранее казалось, что Австралия не планирует предоставлять танки, но сотрудничество с США открывает возможность пересмотра этого решения.

Один из самых опытных командующих австралийской армии, генерал Питер Лихи, поддержал идею передать Украине списанные танки.

- Я удивлен, почему эти танки до сих пор не предложены Украине. Они хоть и выводятся из эксплуатации, но это высококачественная техника, которая имеет обслуживание и запчасти, а украинцы в них очень нуждаются, - сказал генерал.

Танки M1A1 Abrams, приобретенные Австралией в 2004 году за 550 миллионов долларов, не использовались в боях и должны быть заменены более новыми моделями. В июле Австралия списала 59 таких танков, вызвав вопрос об их дальнейшей судьбе - хранение, утилизация или передача Украине. Дополнительно, украинское сообщество в Австралии выразило возмущение, что списанная военная техника, в частности патрульные машины и надувные лодки, продается на онлайн-аукционах, а не передается на фронт.

Василий Мирошниченко, посол Украины в Австралии, подчеркнул, что танки являются ключевым элементом обороны: «Наши солдаты в них нуждаются и с радостью используют, если Австралия предоставит их напрямую или через США».

Министр обороны Ричард Марлз, который в феврале исключал возможность отправки танков в Украину, недавно смягчил свою позицию, заявив: «Мы ведем переговоры с украинским правительством по различным вариантам».

Источники в правительстве также подтвердили, что Марлз исследует, как реализовать передачу танков в соответствии с американскими правилами экспорта военных средств.

Бывший высокопоставленный чиновник Министерства обороны Майкл Шобридж также выступил за передачу: «Эти танки в хорошем состоянии. Украинцы ведут войну за свое выживание, и мы должны помочь им как можно скорее».

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