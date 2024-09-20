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Лукашенко перекрывают воздух

  • 20.09.2024, 20:04
Лукашенко перекрывают воздух

У Беларуси усугубляются проблемы с расчетами через турецкие и китайские банки.

Санкции, заработав, перекрывают целые сектора белорусской экономики, заставляя искать все более изощренные схемы обода. И все более дорогие. Так американские вторичные санкции закрывают белорусским и российским поставкам одну возможность за другой, пишет сайт planbmedia.io.

Турция закручивает гайки

В сентябре российские СМИ сообщили, что турецкие банки сворачивают обслуживание связанных с Беларусью и Россией сделок. И передают их одному местному финучреждению.

«Почти все турецкие банки хотят полностью выйти из сделок с участием России и Беларуси. Все эти сделки они хотели бы оставить банку Emlak Katılım, чтобы им самим обезопасить себя от возможных проблем в будущем в виде потенциальных ограничений и санкций. Из-за учета этих рисков, например, сейчас многие банки Турции могут сразу возвращать приходящие средства в долларах и евро по сделкам, связанным с компаниями РФ и Беларуси, и советуют обращаться в Emlak Katılım для осуществления платежей в нацвалютах», — сообщил ТАСС источник сфере турецкого финансового консалтинга.

Теперь, уточняет источник, речь идет о частных и государственных турецких банках. Еще раньше расчеты перекрыли банки с западным капиталом.

Для белoруcских и российских поставщиков переход в банк Emlak Katılım обозначает рост стоимости обслуживания. Ставки комиссии инкассо там заметно выше стандартных: около 5-6%. «Но учитывая трудоемкость комплаенса в других банках, на размер комиссии компании-клиенты зачастую уже не смотрят», — добавил источник.

Китайский скепсис

Не меньше проблем на микроуровне и в отношениях с Китаем, с которым, казалось бы, есть полное политическое взаимопонимание. В сентябре Сообщество железнодорожников Беларуси сообщило, что Китай отказался поставлять Беларуси 15 грузовых электровозов.

Поставки от «CRRC Датунская электровозостроительная компания» сорвались из-за наличия американских деталей в составе локомотивов. Слишком высоки были риски для китайцев попасть под санкции США.

И это не единичный случай. Российские эксперты отмечают, что импортные товары могут подорожать как минимум на 10% из-за проблем с поставками из Китая. Причем издержки импортеров растут еще сильнее, зачастую они достигают 30%, пишет «Коммерсант».

Проблемы в том, что китайские поставщики готовы отправлять товар только в ту страну, из которой пришел платеж. И широко распространенные схемы, где деньги идут через третьи страны, теперь вынуждают и товары идти хитрыми путями. Причем речь идет не только о санкционных товарах.

Еще раньше китайские банки стали считать юани из России «грязными». Из-за этого компаниям приходится «заводить» деньги в Китай из третьих стран. Теперь и этот путь чреват проблемами в поставками товаров.

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