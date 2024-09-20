Зеленский: Украина активно готовится к ряду встреч в Америке 1 20.09.2024, 20:17

Владимир Зеленский

Украина усиливается, чтобы реально приблизить победу.

Президент Украины Владимир Зеленский ведет активную подготовку к визиту в США. Там у него запланирован ряд встреч. Об этом он заявил во время вечернего обращения.

По его словам, в Штатах он встретится с президентом США Джо Байденом, представителями обеих партий в Конгрессе. А также рассчитывает на встречи с обоими кандидатами в президенты Соединенных Штатов.

- Мы в Украине всегда будем благодарны Америке за поддержку нашей независимости – за всю оказанную помощь, чтобы Украина выстояла в этой войне. И теперь мы представим вполне конкретный план, как Украине в этой войне не просто выстоять, не просто держать уровень сопротивления, как сейчас, но именно сейчас усилиться – усилиться так, чтобы реально приблизить справедливый мир, реально приблизить победу, – рассказал Зеленский.

Президент напомнил, что Украина рассчитывает на поддержку очень.

- Это справедливо. Ведь когда один народ выигрыш битву за свою независимость и соблюдение международного права, весь мир выигрыш есть . Именно так должно быть, - подчеркнул он.

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