закрыть
20 сентября 2024, пятница, 20:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: Украина активно готовится к ряду встреч в Америке

1
  • 20.09.2024, 20:17
Зеленский: Украина активно готовится к ряду встреч в Америке
Владимир Зеленский

Украина усиливается, чтобы реально приблизить победу.

Президент Украины Владимир Зеленский ведет активную подготовку к визиту в США. Там у него запланирован ряд встреч. Об этом он заявил во время вечернего обращения.

По его словам, в Штатах он встретится с президентом США Джо Байденом, представителями обеих партий в Конгрессе. А также рассчитывает на встречи с обоими кандидатами в президенты Соединенных Штатов.

- Мы в Украине всегда будем благодарны Америке за поддержку нашей независимости – за всю оказанную помощь, чтобы Украина выстояла в этой войне. И теперь мы представим вполне конкретный план, как Украине в этой войне не просто выстоять, не просто держать уровень сопротивления, как сейчас, но именно сейчас усилиться – усилиться так, чтобы реально приблизить справедливый мир, реально приблизить победу, – рассказал Зеленский.

Президент напомнил, что Украина рассчитывает на поддержку очень.

- Это справедливо. Ведь когда один народ выигрыш битву за свою независимость и соблюдение международного права, весь мир выигрыш есть . Именно так должно быть, - подчеркнул он.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип
Знак бездны
Знак бездны Владимир Пастухов
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А.
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А. Наталья Радина