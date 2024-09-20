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The Times: США и Британия могут непублично разрешить Украине дальнобойные удары по РФ

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  • 20.09.2024, 20:35
The Times: США и Британия могут непублично разрешить Украине дальнобойные удары по РФ

Об этом разрешении не будут разглашать до момента запуска первой ракеты.

Великобритания и США рассматривают предоставление Украине частного разрешения на использование ракет большой дальности Storm Shadow для ударов вглубь территории России. Об этом сообщает The Times (перевод — nv.ua) в пятницу, 20 сентября.

По данным издания, об этом разрешении не будут разглашать до момента запуска первой ракеты.

The Times со ссылкой на источники отмечает, что западные дипломаты готовы подписать такое решение. По их данным, может «быть достигнута частная сделка, которая позволит Украине запустить крылатые ракеты британского и французского производства по России с элементом неожиданности».

Как рассказал один из чиновников The Times, США и Великобритания хотят показать, что НАТО движется как «единое целое» и избежать впечатления, что эти две страны «доминируют в принятии решений».

Еще один чиновник на условиях анонимности заявил, что высокопоставленные чиновники в администрации США сосредоточены на «создании наследия» и хотят двигаться быстрее из-за предстоящих выборов президента США.

Отметим, что 15 сентября сообщалось, что пять бывших министров обороны и экс-премьер-министр Борис Джонсон призвали премьер-министра Великобритании Кира Стармера позволить Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по России, даже без поддержки США в этом вопросе.

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