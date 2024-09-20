закрыть
20 сентября 2024, пятница, 20:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Эконом-предложение: как выглядит самый простой Volkswagen Golf 2024

  • 20.09.2024, 20:45
Эконом-предложение: как выглядит самый простой Volkswagen Golf 2024

Хэтчбек получил современную мультимедийную систему, климат-контроль и набор систем безопасности.

Линейку обновленного Volkswagen Golf 2024 расширили. В ЕС в продажу поступила базовая версия хэтчбек. Ее подробности появились на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Начальный Volkswagen Golf 2024 в Германии стоит от 28 330 евро за вариант с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой мощностью 116 л. с. и 6-ступенчатой механической КПП. Кроме того, можно выбрать 2,0-литровый 115-сильный турбодизель (такой вариант стоит 31 930 евро).

Хэтчбек Volkswagen Golf в базовой версии имеет 15-дюймовые стальные диски с колпаками, однако у него светодиодные фары, а дверные ручки окрашены.

В салоне установлены виртуальный щиток приборов и сенсорный дисплей мультимедийной системы. Кстати, теперь она дополнена беспроводными Android Auto и Apple CarPlay.

Базовая комплектация Volkswagen Golf — не такая уж и бедная: бесключевой доступ, климат-контроль, датчик света, беспроводная зарядка для смартфонов. Кроме того, есть набор систем безопасности — адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе движения и распознавание дорожных знаков.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип
Знак бездны
Знак бездны Владимир Пастухов
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А.
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А. Наталья Радина