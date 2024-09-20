Эконом-предложение: как выглядит самый простой Volkswagen Golf 2024
- 20.09.2024, 20:45
Хэтчбек получил современную мультимедийную систему, климат-контроль и набор систем безопасности.
Линейку обновленного Volkswagen Golf 2024 расширили. В ЕС в продажу поступила базовая версия хэтчбек. Ее подробности появились на официальном сайте немецкого автопроизводителя.
Начальный Volkswagen Golf 2024 в Германии стоит от 28 330 евро за вариант с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой мощностью 116 л. с. и 6-ступенчатой механической КПП. Кроме того, можно выбрать 2,0-литровый 115-сильный турбодизель (такой вариант стоит 31 930 евро).
Хэтчбек Volkswagen Golf в базовой версии имеет 15-дюймовые стальные диски с колпаками, однако у него светодиодные фары, а дверные ручки окрашены.
В салоне установлены виртуальный щиток приборов и сенсорный дисплей мультимедийной системы. Кстати, теперь она дополнена беспроводными Android Auto и Apple CarPlay.
Базовая комплектация Volkswagen Golf — не такая уж и бедная: бесключевой доступ, климат-контроль, датчик света, беспроводная зарядка для смартфонов. Кроме того, есть набор систем безопасности — адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе движения и распознавание дорожных знаков.