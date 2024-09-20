Многие белорусские частные пансионаты закрываются с 1 октября 3 20.09.2024, 20:55

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Родственники бьют тревогу.

С 1 октября в Беларуси перестанут работать многие частные пансионаты: они не смогли получить лицензию. Вместе с тем в подобных учреждениях государственной формы собственности не хватает мест и специалистов, пишет «Зеркало».

Не проходим МЧС

Пансионат, где работает Марина, представляет собой обычные жилые дома с внутренней отделкой под нужды такого учреждения. Здесь на два номера сделан санузел, везде оборудована безбарьерная среда — на полу лежат противоскользящие коврики, нет порожков, а также имеется электроподъемник.

— У нас все в шаговой доступности. На улице есть беседки, территория полностью огороженная, поэтому постояльцы беспрепятственно гуляют — они не находятся взаперти, — рассказала Марина.

Пансионат рассчитан на 150 человек. Здесь живут люди с психоневрологическими заболеваниями, а также — маломобильные и немобильные. Средний возраст проживающих — 85+. Среди них есть и те, кто живет здесь с самого открытия учреждения.

— Сюда привозят людей от безнадежности. Здесь не находятся люди, которые здоровые и могут проживать дома. Здесь находятся те, кто уже один проживать не может. И они настолько пожилые, что уже переезд домой едва ли переживут, — подчеркнула Марина.

В пансионате также организован круглосуточный медицинский контроль. Медсестра следит за состоянием постояльцев — измеряет уровень сахара, температуру, давление. В случае необходимости она может вызвать скорую помощь или врача, добавила Марина.

Получить лицензию пансионату не удалось. По словам собеседницы, главная проблема заключается в том, что учреждение не может выполнить все требования МЧС.

— К нам применили требования как для госадминистративных помещений, то есть как для больниц — учреждений повышенной пожароопасности, а у нас всего лишь обычные жилые дома. И когда эти дома строились и проектировались, разговоров о том, что они должны соответствовать какому-либо профилю пожаростойкости, не было, — объяснила собеседница.

По ее словам, всего в списке МЧС — 66 пунктов, которые нужно выполнить. С некоторыми управляющая согласна на 100 процентов, а с рядом из них не совсем.

— Есть моменты, которые нельзя обойти. То есть никто не говорит о том, что не нужны самоспасатели (средства индивидуальной защиты органов дыхания при пожаре. — Прим. ред.) или огнетушители, или носилки, или эвакуационные выходы. Но есть требования, допустим, к дверному проему. То есть, если грубо говоря, он должен быть метр, а он у нас 99,5 см, то мы уже не проходим. Или перепад ступеней: то есть если это лестница стационарная, неужели полсантиметра перепада этой ступени повлияют на качество эвакуации? — сказала Марина.

Всех под одну гребенку

Вместе с тем она считает, что само лицензирование — это правильный момент в работе таких учреждений и оно должно быть. Потому что есть действительно частные пансионаты, где вообще не соблюдаются никакие требования ни пожарной безопасности, ни санитарно-эпидемиологические. И в таких домах престарелых люди живут в ужасных условиях и страдают. Но есть и хорошие учреждения, где о пожилых заботятся и обеспечивают правильный уход.

— Мое мнение: если вы видите со стороны властей действительно жестокие условия обращения с людьми — нечеловечные, нет кухонь, нет прозрачного заказа продуктов, нет поваров с санкнижками, нет сиделок с нормальным внешним видом, нет медсестер, то их стоит и нужно закрыть, — подчеркнула сотрудница учреждения.

По словам Марины, она и ее коллеги из других пансионатов обратились к представителям власти с просьбой дать больше времени, чтобы привести все в соответствие с требованиями МЧС или дать послабления в самих мерах. Однако всем было сказано, что кто не получит лицензию, с 1 октября должен прекратить работу.

— Мы либо в экстренном порядке будем приводить в соответствие согласно пожарным нормам, но понятное дело, что мы не успеем это сделать. Либо мы действительно откажем людям в услугах, и они просто все непонятно куда уедут. А порядка 30% наших клиентов — люди, которые проживают за границей, и они не смогут приехать забрать своих родственников, — сказала Марина.

Больницы и хостелы как альтернатива

Она также отметила, что представители власти провели несколько встреч с руководством пансионатов и родственниками, где им предложили вариант решения проблемы — обращаться в госучреждения. Однако по факту оказалось, что для размещения в государственных пансионатах нужно собрать большой пакет документов. Кроме этого, людям с деменцией необходимо получить статус недееспособного, чтобы попасть в пансионат психоневрологического профиля.

— Для того, чтобы получить недееспособность, нужно пройти суды, комиссии, экспертизы. Это занимает не меньше полугода. По итогу получается, что люди останутся на улице с 1 октября, — отметила Марина.

Также она обратила внимание, что деменция — очень коварная болезнь и при смене внешних условий она сильно прогрессирует. Это значит, что есть большая вероятность того, что люди просто не доедут до новых мест, добавила Марина.

— К сожалению, никто не задумывается о том, что дернуть человека с места — это значит подвергать его смертельной опасности, — подчеркнула собеседница.

По ее мнению, еще одна проблема заключается в том, что представители власти хотят расселить постояльцев по учреждениям по всей Беларуси. А это, отмечает Марина, опять-таки большой дискомфорт для самих бабушек и дедушек, а также и родственников, которые не смогут часто приезжать навещать и привозить нужные медикаменты.

— Многие собираются обращаться к президенту, который наверняка не в курсе, что может произойти с больными, — сказала собеседница.

Есть шанс?

Среди тех, у кого есть большая вероятность получить лицензию, — пансионат «Семейная сага». Следует отметить, что он не коттеджного типа, как большинство других «частников», а размещается в здании бывшей гостиницы. Это учреждение смогло выполнить все санитарно-эпидемиологические требования и требования МЧС.

— У нас вчера была комиссия, и мы на следующей неделе ждем решения, то есть дадут нам ее (лицензию. — Прим. ред.) или не дадут. Мы единственные, кто подал документы на лицензию, — рассказала директор пансионата Александра.

Она также уточнила, что могут подавать документы только те учреждения, у которых все выполнено по части МЧС и санэпидемстанции.

По словам руководителя, в основном постояльцы этого пансионата страдают деменцией, также есть с сахарным диабетом и проблемами опорно-двигательного аппарата. Всего он рассчитан на 63 человека, на данный момент здесь живет 52. И хотя свободные места есть, временно сюда новичков не заселяют — до тех пор, пока точно не станет известно, что учреждение получит лицензию.

Вместе с тем руководитель придерживается мнения, что введение лицензирования — правильный шаг, но так как это новый закон, вызывает определенные трудности.

— Хаос происходит из-за того, что все новое всегда трудно, — уверена она.

Не доедут до новых мест

Для родственников постояльцев частных пансионатов новость о закрытии таких учреждений — личная трагедия. Родственники считают, что их мамы и папы — лежачие, с тяжелыми психоневрологическими болезнями, не смогут перенести переезд или заболевание еще больше спрогрессирует.

— Если мне отца сейчас забрать и поместить его в незнакомую обстановку, то есть в другое учреждение, то это будет огромным стрессом для него. И я понимаю, что в таком случае надо будет собирать деньги на то, чтобы хоронить отца через какое-то время, — рассказала Оксана.

По словам женщины, она на своем личном опыте убедилась, что пансионат пансионату рознь и среди «частников» встречаются ужасные варианты. В одном из таких изначально оказался ее 76-летний папа, который имеет тяжелую форму деменции. Спустя два месяца Оксана забрала его и определила в другой пансионат. Этим учреждением они остались довольны, но первое время дочь приезжала к отцу почти каждый день — чтобы родной человек быстрее и лучше адаптировался к новому месту.

По ее словам, представители власти предлагают разместить родственников в государственные пансионаты. Но Оксану останавливают бюрократические моменты — сбор огромного количества документов. Причем многие пансионаты находятся вдали от дома женщины, и она переживает, что не сможет часто навещать отца.

Лежачих не берем

Отчим Инны пятый год находится в частном пансионате. У мужчины нарушения памяти и опорно-двигательного аппарата — он передвигается на инвалидной коляске. Новость о том, что учреждение может закрыться, стало для нее шоком: этот вариант устраивал ценой, расположением и отношением персонала.

— Я звонила в центр соцобслуживания населения, где мне сказали, что запретить собирать справки и документы для оформления в государственный пансионат никто не может. Но никто не дает гарантии, что будут места в скором времени, они все переполнены, — рассказала Инна.

Также женщина обратилась в государственные интернаты. По ее словам, там ей тоже прямо сказали, что если еще ходячих берут, то лежачих, кто нуждается в смене подгузников, нет. Это связано с тем, что нет санитаров и медсестер и поэтому нет возможности обеспечить должный уход, добавила Инна.

По словам собеседницы, даже при большом желании забрать отчима домой не получится: в трехкомнатной квартире она живет с мужем, двумя детьми и мамой-инвалидом. И дело даже не в квадратных метрах, а в том, что вместе с мамой, которая сама еле ходит, они не смогут физически ухаживать за лежачим родственником.

Все, с кем удалось пообщаться журналистам, склоняются к тому, что у частных пансионатов лицензирование должно быть. Ведь они работают с людьми, которым в любой момент может понадобиться квалифицированная медицинская помощь. Вместе с тем собеседники уверены в том, что к вопросу существования частных пансионатов нужно подходить более индивидуально и дать возможность исправить недочеты тем, у кого годами наработана хорошая репутация.

В большинстве случаев возвращение лежачего родственника домой для многих просто невозможно. И дело даже не в том, что дети отказываются от своих родителей — им нужно работать, воспитывать своих детей, а кто-то и сам имеет проблемы со здоровьем. И даже идея нанять сиделку выглядит утопией, потому что зачастую таких специалистов катастрофически не хватает.

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