закрыть
20 сентября 2024, пятница, 21:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Где и зачем россияне заминировали дамбы: раскрыл полковник ВСУ

2
  • 20.09.2024, 21:00
  • 3,572
Где и зачем россияне заминировали дамбы: раскрыл полковник ВСУ
Роман Свитан

РФ готовится к резкому изменению ситуации.

Представитель ОТГ «Харьков» сообщил, что россияне заминировали дамбы в Белгородской области. Это можно расценить как «закладку» на будущее. Если, например, ситуация резко изменится и россиянам придется взрывать дамбы, чтобы затормозить продвижение Сил обороны Украины. Или можно предположить, что Россия готовит провокации, чтобы обвинить Украину в экологических и гуманитарных последствиях.

В сводке на «24 Канала» военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил, замысел россиян.

Заминирование дамбы в Белгородской области

Военный эксперт напомнил пример подрыва дамбы Каховской ГЭС. Там главной задачей было остановить украинское продвижение.

- Каховская ГЭС – это один из таких ярких примеров, когда у Украины была готовность двигаться на левый берег. Россияне, понимая, что не выдержат это давление, взорвали Каховскую ГЭС и сбросили воду. Как следствие, форсирование было остановлено.

То есть россияне пользуются подрывами дамб и при этом их совсем не интересует экология или позднее восстановление. Они получают мгновенный эффект, который все же важен при продвижении, – объяснил Роман Свитан.

«Заминировав дамбы, россияне будут их взрывать, не думая о последствиях. Они выполняют задачу, которая важна на данный момент», – военный эксперт.

Последствия удара по Торопке

По словам Свитана, на такой базе должно было находиться примерно 1,5 – 2 роты обслуживающего персонала.

- База обслуживается, база охраняется, поэтому здесь все военнослужащие – легальные военные цели под уничтожение дальними средствами поражения, – подчеркнул военный эксперт.

Он добавил, что, скорее всего, гореть будет еще с неделю. Тогда все должно застыть и впоследствии начнут работать саперы, чтобы деактивировать остатки боеприпасов. Ведь даже те, которые не взорвались, – их нельзя использовать. Поэтому у россиян будет на том полигоне еще несколько взрывов тех снарядов, которые не разорвались.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип
Знак бездны
Знак бездны Владимир Пастухов
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А.
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А. Наталья Радина