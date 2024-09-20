Где и зачем россияне заминировали дамбы: раскрыл полковник ВСУ 2 20.09.2024, 21:00

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Роман Свитан

РФ готовится к резкому изменению ситуации.

Представитель ОТГ «Харьков» сообщил, что россияне заминировали дамбы в Белгородской области. Это можно расценить как «закладку» на будущее. Если, например, ситуация резко изменится и россиянам придется взрывать дамбы, чтобы затормозить продвижение Сил обороны Украины. Или можно предположить, что Россия готовит провокации, чтобы обвинить Украину в экологических и гуманитарных последствиях.

В сводке на «24 Канала» военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил, замысел россиян.

Заминирование дамбы в Белгородской области

Военный эксперт напомнил пример подрыва дамбы Каховской ГЭС. Там главной задачей было остановить украинское продвижение.

- Каховская ГЭС – это один из таких ярких примеров, когда у Украины была готовность двигаться на левый берег. Россияне, понимая, что не выдержат это давление, взорвали Каховскую ГЭС и сбросили воду. Как следствие, форсирование было остановлено.

То есть россияне пользуются подрывами дамб и при этом их совсем не интересует экология или позднее восстановление. Они получают мгновенный эффект, который все же важен при продвижении, – объяснил Роман Свитан.

«Заминировав дамбы, россияне будут их взрывать, не думая о последствиях. Они выполняют задачу, которая важна на данный момент», – военный эксперт.

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По словам Свитана, на такой базе должно было находиться примерно 1,5 – 2 роты обслуживающего персонала.

- База обслуживается, база охраняется, поэтому здесь все военнослужащие – легальные военные цели под уничтожение дальними средствами поражения, – подчеркнул военный эксперт.

Он добавил, что, скорее всего, гореть будет еще с неделю. Тогда все должно застыть и впоследствии начнут работать саперы, чтобы деактивировать остатки боеприпасов. Ведь даже те, которые не взорвались, – их нельзя использовать. Поэтому у россиян будет на том полигоне еще несколько взрывов тех снарядов, которые не разорвались.

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