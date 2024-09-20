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Оружие будущего: как работают украинские пилоты FPV-дронов на Харьковском направлении

  • 20.09.2024, 21:25
Оружие будущего: как работают украинские пилоты FPV-дронов на Харьковском направлении

Они ежедневно поражают технику и личный состав противника.

Российская оккупационная армия ежедневно штурмует позиции украинских Сил обороны Украины на Харьковском направлении. Пехотинцев на нуле поддерживают не только артиллеристы, но и пилоты дронов-камикадзе, которые поражают технику и личный состав противника.

Бойцы бригады «Спартан» после боевых выходов регулярно выезжают на тренировочные полеты, чтобы оттачивать мастерство управления FPV-дронами, сообщает FREEДОМ.

Боец с позывным «Райдо» почти год назад присоединился к подразделению беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) штурмовой бригады «Спартан». Боевого опыта у военнослужащего не было, всему учился на практике. Защищал сначала Запорожскую область, был в Работино, сейчас вместе с побратимами на Харьковском направлении. Признается, стал пилотом FPV- дрона, поскольку уверен — это оружие будущего.

«Использование дронов в настоящее время очень эффективно, уничтожает очень дорогую технику, много личного состава противника и использование не такое сложное, можно научится и хорошо работать. Я думаю, в будущем они все заменят», — сказал «Райдо».

На тренировочном выезде у защитников дроны-камикадзе, так называемые самолеты-снаряды. В зависимости от вида боеприпаса этот беспилотник может поразить как личный состав, так и тяжелую технику.

«Маленький семерочный дрончик, цепляется туда бомбочка, осколочек, кумулятивный заряд. Мы только работаем на них. Даже танки поражает, в зависимости от того, как залетишь и куда попадешь», — рассказал военнослужащий бригады «Спартан» с позывным «Тихий».

Он рассказал, что при подготовке дрона к полету сильный ветер может помешать пилоту в управлении, но нужно учиться летать при разных погодных условиях.

«Если ветер встречный, то намного меньше дальность полета, большая нагрузка на дрон и батарея быстрее садится», — отметил военнослужащий.

«Тихий» воевал в Бахмуте, был под Работино в Запорожской области, а сейчас стоит на обороне Харьковской области. Один из успешных вылетов был летом этого года в Липцах, вспоминает боец. Он получил координаты диверсионно-разведывательной группы, которая продвигалась к украинским позициям.

«Я был пилотом, это было Харьковское направление, в районе Липцев передвигалась пехота, и нам дали приказ уничтожить ее, мы это сделали», — рассказал он.

Третий член экипажа с позывным «Якудза» родом из Днепропетровской области. Он присоединился к подразделению БпЛА только в феврале этого года, старается не пропускать ни одной из тренировок. Говорит, связал свою жизнь с беспилотными летательными аппаратами не случайно, с детства собирал модели самолетов и мечтал о небе.

«Просто люблю авиацию. Для пилота истребителя у меня здоровье не то, а тут можно и так. Трудновато было только поначалу, пока не понял, что и как, но на симуляторах в целом более-менее получалось», — рассказал он.

Парни говорят, тренировочные полеты проходят с утра и до вечера, бойцы моделируют различные ситуации, оттачивают до автоматизма взлеты, посадки и скидывание боеприпасов. Демонстрировать свои навыки будут уже через несколько дней на одной из боевых позиций на севере Харьковской области.

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