закрыть
20 сентября 2024, пятница, 21:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Борисовдрев» выпустил спички с мудрыми мыслями

  • 20.09.2024, 21:43
«Борисовдрев» выпустил спички с мудрыми мыслями

Фотофакт.

Предприятие «Борисовдрев» выпустило серию спичечных коробков с мудрыми мыслями и цитатами. Их заметил читатель издания Ex-press.by.

Как рассказал начальник управления продаж и снабжения ОАО «Борисовдрев» Владимир Подымако, такими цитатами производители хотят «подбодрить покупателей, поднять настроение, настроить на позитив».

На коробках можно прочитать такие фразы, как: «Сделай свои мечты сильнее своих страхов», «Сгорая сам — свети другим», «Чем труднее подъём, тем красивее вид!», «Не жди особых моментов, создавай их сам!», «Друзей выбираем мы сами, но лучших оставляет время!» и много других фраз.

Кстати, на «Борисовдреве» разработано уже более 10 серий тематических дизайнов коробков. Первая серия — «Гербы городов Беларуси» — вышла в 2015 году. Одна из последних — серия коробков на тему кибербезопасности.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип
Знак бездны
Знак бездны Владимир Пастухов
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А.
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А. Наталья Радина