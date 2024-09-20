«Борисовдрев» выпустил спички с мудрыми мыслями
- 20.09.2024, 21:43
Фотофакт.
Предприятие «Борисовдрев» выпустило серию спичечных коробков с мудрыми мыслями и цитатами. Их заметил читатель издания Ex-press.by.
Как рассказал начальник управления продаж и снабжения ОАО «Борисовдрев» Владимир Подымако, такими цитатами производители хотят «подбодрить покупателей, поднять настроение, настроить на позитив».
На коробках можно прочитать такие фразы, как: «Сделай свои мечты сильнее своих страхов», «Сгорая сам — свети другим», «Чем труднее подъём, тем красивее вид!», «Не жди особых моментов, создавай их сам!», «Друзей выбираем мы сами, но лучших оставляет время!» и много других фраз.
Кстати, на «Борисовдреве» разработано уже более 10 серий тематических дизайнов коробков. Первая серия — «Гербы городов Беларуси» — вышла в 2015 году. Одна из последних — серия коробков на тему кибербезопасности.