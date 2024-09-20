Успешно «разобрали» колонну российской техники: украинские бойцы показали эффектные кадры с дронов 1 20.09.2024, 21:56

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Операцию провели на Харьковском направлении.

Украинские защитники продолжают уничтожать вражескую технику и личный состав оккупационной армии. Так, бойцы украинской Третьей штурмовой в очередной раз «разобрали» колонну российской техники.

Кадры успешной работы опубликовали в телеграм-канале бригады. Как отметили бойцы, российскую колонну разбили на Харьковском направлении.

Оккупанты в очередной раз поехали на штурм, применив танк и 2 ББМ. Однако украинские защитники успешно уничтожили колонну техники.

«Точные попадания и броня остановила движение. На открытой местности выполнили контрольные поражения и окончательно разобрали колонну», – говорится в заметке к видео.

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