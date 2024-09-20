Во сколько сейчас обойдется участок недалеко от Минска? 20.09.2024, 22:03

Раскрыты итоги земельного аукциона.

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на территории Усяжского сельсовета Смолевичского района Минской области. Realt рассказал об итогах торгов.

На аукцион были выставлены три земельных участка — в поселке Усяж, агрогородке Усяжа и деревне Кривая Береза.

Лот № 1 — участок с кадастровым номером 6248 8560 6601 0000 57 находится в поселке Усяж. Населенный пункт расположен примерно в 8 километрах от Смолевичей и 35 километрах от Минска. Земельный надел насчитывает 14,99 сотки. Есть возможность подключения к будущему объекту строительства газо-, водо- и электроснабжения. Лот был оценен в 15 000 рублей. На него претендовал один человек. Земельный надел продан единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 15 750 рублей, или 4 899 долларов по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Лот № 2 — участок с кадастровым номером 6248 8560 6701 0002 63 расположен в агрогородке Усяжа на ул. Луговой, 15А. Населенный пункт находится примерно в 14 километрах от Смолевичей. Земельный надел насчитывает 15 соток. Есть возможность подключения к дому электричества и газа. Начальная цена на лот составила 9 000 рублей. На участок претендовали 2 человека, однако один участник не прошел регистрацию. Лот продан единственному заявителю за 9 450 рублей, или 2 939 долларов.

Лот № 3 — участок с кадастровым номером 6248 8560 3601 0002 96 расположен в д. Кривая Береза на ул. Луговой, 36, в ближайшем пригороде Смолевичей. Есть возможность подведения к дому электричества и газа. Земельный надел насчитывает 11,76 сотки и был оценен в 15 000 рублей. Купить участок пожелали 6 человек. Лот реализован за 42 796 рублей, или 13 312 долларов.

Усяжский сельсовет расположен в 30 километрах от Минска. Граничит с Озерицко-Слободским, Жодинским сельсоветами и Логойским районом.

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