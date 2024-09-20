Путин после визита в Монголию испугался ехать в еще одну страну под юрисдикцией МУС 1 20.09.2024, 22:15

В Мексику отправится его представитель.

Российский диктатор Путин боится посещать страны, подписавшие Римский статут, после того, как МУС выдал ордер на его арест по делу о похищении детей с оккупированных территорий Украины. Исключением стала лишь недавняя поездка в Монголию.

Как рассказали в российском МИДе и в интервью RTVI, кремлевский правитель не будет присутствовать на инаугурации избранного президента Мексики Клаудии Шейнбаум 1 октября, несмотря на полученное приглашение посетить эту церемонию.

Вместо Путина в Мексику отправится его представитель. В МИД РФ не пояснили причины отказа диктатора ехать на инаугурацию мексиканского президента.

Мексика подписала Римский статут в 2005 году и таким образом находится под юрисдикцией МУС.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com