Путин после визита в Монголию испугался ехать в еще одну страну под юрисдикцией МУС

Путин после визита в Монголию испугался ехать в еще одну страну под юрисдикцией МУС1
- 20.09.2024, 22:15
В Мексику отправится его представитель.
Российский диктатор Путин боится посещать страны, подписавшие Римский статут, после того, как МУС выдал ордер на его арест по делу о похищении детей с оккупированных территорий Украины. Исключением стала лишь недавняя поездка в Монголию.
Как рассказали в российском МИДе и в интервью RTVI, кремлевский правитель не будет присутствовать на инаугурации избранного президента Мексики Клаудии Шейнбаум 1 октября, несмотря на полученное приглашение посетить эту церемонию.
Вместо Путина в Мексику отправится его представитель. В МИД РФ не пояснили причины отказа диктатора ехать на инаугурацию мексиканского президента.
Мексика подписала Римский статут в 2005 году и таким образом находится под юрисдикцией МУС.