В Минске упал строительный кран
- 20.09.2024, 22:27
Повреждены два автомобиля.
Инцидент произошел днем 20 сентября вблизи дома №107 по улице Одинцова в Минске.
Читатель поделился с «Онлайнером» фото, на которых видно: строительный кран упал во время разгрузки труб. По предварительным данным, у транспортного средства провалилась опорная «лапа» — из-за этого кран опрокинулся.
О пострадавших на момент публикации материала информации нет, но два стоявших неподалеку автомобиля достаточно сильно повреждены.