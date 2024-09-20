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В Минске упал строительный кран

  • 20.09.2024, 22:27
В Минске упал строительный кран

Повреждены два автомобиля.

Инцидент произошел днем 20 сентября вблизи дома №107 по улице Одинцова в Минске.

Читатель поделился с «Онлайнером» фото, на которых видно: строительный кран упал во время разгрузки труб. По предварительным данным, у транспортного средства провалилась опорная «лапа» — из-за этого кран опрокинулся.

О пострадавших на момент публикации материала информации нет, но два стоявших неподалеку автомобиля достаточно сильно повреждены.

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