CNN: США на следующей неделе объявят о новом пакете военной помощи для Украины
- 21.09.2024, 0:01
Этот пакет будет значительно больше, чем недавние.
США на следующей неделе объявят о выделении Украине значительного пакета вооружений, однако на практике Вашингтон, вероятно, отложит поставки из-за нехватки оружия на складах Пентагона, пишет издание CNN (перевод - «Униан»).
По информации издания, этот пакет будет значительно больше, чем недавние помощи, которые колебались на уровне 200 миллионов долларов. В него, вероятно, войдут артиллерийские снаряды, средства ПВО и другое вооружение, которое «имеет решающее значение для ведения боевых действий».
Отмечается, что в настоящее время у США осталось 5,9 млрд долларов США в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений для Украины, заявил Пентагон на этой неделе, срок действия которых истекает в конце финансового года менее чем через две недели. Эти полномочия позволяют Пентагону изымать запасы непосредственно из американских запасов для отправки в Украину, и именно так США поставляли большую часть оружия и оборудования, которое они предоставили Киеву.
«Президентские пакеты сокращения изначально были задуманы как способ поставки Украине оружия и оборудования в краткосрочной перспективе с начала войны с Россией. Некоторые пакеты начали прибывать в Украину в течение нескольких дней после их объявления, что позволило США быстро поставлять оружие и боеприпасы украинским военным в разгар войны», - отмечают журналисты.