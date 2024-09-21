Муж главы Wildberries Бакальчук вышел на свободу
- 21.09.2024, 2:07
Он заявил, что будет и дальше бороться за семью и бизнес.
По делу о нападении на офис Wildberries в Москве (Россия), в результате которого два человека погибли, арестовали 30 человек. Среди них нет совладельца маркетплейса и мужа главы компании Татьяны Бакальчук Владислава, пишет телеграм-канал Baza.
В соцсетях Владислав Бакальчук заявил, что он находится дома и с ним все в порядке.
— Я буду и дальше бороться за семью и за наш семейный бизнес, — сказал он в видео.
Владислав Бакальчук был задержан после стрельбы в центре Москвы 18 сентября. Ему предъявили обвинения по статьям об убийстве, покушении на убийство, покушении на сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве, сообщил «КоммерсантЪ».
В общей по уголовному делу о нападении на офис Wildberries было арестовано 30 человек.
Ранее стало известно, что директорка Wildberries Татьяна Бакальчук подала заявление о разводе. Это произошло на фоне скандала вокруг компании.