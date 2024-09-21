Лавров: Россия «полностью готова» к арктической войне с НАТО 21.09.2024, 5:01

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Сергей Лавров

Глава МИД РФ решил пригрозить силам НАТО.

Россия готова к потенциальному конфликту с НАТО в Арктике, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров, информирует Politico (перевод - «Униан»).

- Мы видим, как НАТО активизирует учения, связанные с возможными кризисами в Арктике. Наша страна полностью готова защищать свои интересы в военном, политическом и оборонно-технологическом плане, - заявил Лавров.

Это заявление стало очередной демонстрацией военной риторики со стороны Кремля, который неоднократно угрожал применением силы против НАТО и его союзников, включая возможность ядерного конфликта.

Арктика - самая северная точка Земли, и ее территории принадлежат восьми государствам: Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Канаде, США, Исландии и России. Все страны, кроме России, являются членами НАТО.

Финляндия присоединилась к НАТО в апреле прошлого года после вторжения России в Украину, а Швеция стала частью альянса в марте этого года, увеличив количество членов НАТО до 32.

Лавров также подчеркнул, что «Арктика не является территорией НАТО», и подчеркнул, что другие страны, такие как Китай и Индия, имеют собственные интересы в регионе.

Ранее один из высокопоставленных чиновников Москвы предупредил, что Финляндия «первой пострадает» в случае войны между НАТО и Россией.

В феврале Россия приостановила свое участие в Арктическом совете - межправительственном форуме, в который входят арктические страны. Это стало следствием бойкота со стороны других участников после начала российской агрессии против Украины. Несмотря на это, некоторое сотрудничество было частично восстановлено.

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