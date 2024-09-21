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Индивидуальный почерк Сырского: ВСУ применяют новый способ ведения боев

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  • 21.09.2024, 8:21
  • 8,402
Индивидуальный почерк Сырского: ВСУ применяют новый способ ведения боев

Эксперт раскрыл детали.

Украина начала применять новый способ ведения боевых действий. Теперь ВСУ ведут маневренную войну, что дает серьезные возможности по всей линии фронта. Об этом во время чата на «Главреде» рассказал азербайджанский военный аналитик и эксперт в сфере обороны и безопасности Агиль Рустамзаде.

Он отмечает, что украинские военные могут осуществлять операции, которые позволяют выйти к важному объекту инфраструктуры или перерезать узел шоссейных дорог противнику. Также ВСУ могут изменить соотношение сил и средств на каком-нибудь участке фронта.

«Поэтому я выше и отметил индивидуальный почерк Сырского – непредсказуемость. Какими будут его следующие шаги, сложно предположить. Однако такая опция у украинской армии есть: если даже она выйдет из Курской области, у нее будут силы и средства, которые обучены ведению маневренной войны. Так что операции, подобные Курской, безусловно, могут начаться в других областях Российской Федерации», - сказал Рустамзаде.

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