The Times: Украина получит секретное разрешение на запуск западных ракет по России 3 21.09.2024, 8:30

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США хотят сначала увидеть план Зеленского.

Вашингтон и Лондон могут дать секретное разрешение Украине бить западными дальнобойными ракетами по целям на территории России.

Об этом говорится в материале The Times.

По информации издания, возможен вариант, что американская и британская стороны официально объявят о предоставленном Киеву разрешении уже после того, как первые ракеты поразят цели на российской территории.

При этом отмечается, что сначала США хотят увидеть план украинского лидера Владимира Зеленского относительно того, как использование дальнобойного оружия поможет Украине пережить войну в зимний период.

В статье сказано, что окончательное решение может быть принято на Генассамблее ООН, которая состоится на следующей неделе.

В то же время в команде действующего хозяина Белого дома Джо Байдена присутствует «нервозность», что такой шаг может навредить предвыборной кампании кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис.

По данным журналистов, глава британского внешнеполитического ведомства Дэвид Лэмми встречался на этой неделе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, а также коллегами из Франции, Германии и Италии, чтобы подготовить решение по ракетам перед предстоящей сессией Генассамблеи.

Источники издания уточнили: эта встреча должна была продемонстрировать, что союзники по НАТО действуют как единое целое, и опровергнуть предположения, будто Вашингтон и Лондон играют доминирующую роль при принятии решений.

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