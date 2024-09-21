закрыть
21 сентября 2024, суббота, 10:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США отправят Украине уникальные управляемые бомбы для F-16

1
  • 21.09.2024, 8:48
  • 4,000
США отправят Украине уникальные управляемые бомбы для F-16

В рамках пакета военной помощи на сумму 375 миллионов долларов.

США рассматривают возможность отправки Украине управляемых бомб средней дальности для F-16 в рамках готовящегося пакета военной помощи на сумму 375 миллионов долларов, пишет Politico.

Эти бомбы, известные как Joint Standoff Weapon (JSOW), уже используются Воздушными силами и ВМС США и союзниками, и способны поражать цели на расстоянии более 130 километров в идеальных условиях, с возможностью применения 225 кг унитарной, или же с кассетной боевой частью. Это обеспечит Украине дополнительное преимущество в возможностях для ударов по российским силам.

Пакет, который все еще находится на стадии завершения, по словам двух официальных лиц США и человека, знакомого с проблемой, также будет включать артиллерийские боеприпасы, ракеты и ракеты ПВО. Людям была предоставлена анонимность для обсуждения пакета перед объявлением, и они признали, что его содержимое все еще может измениться до официального объявления.

Отмечается, что 375 миллионов долларов станут крупнейшим пакетом, который США отправили Украине с мая, и могут стать последним президентским сокращением вооружения до конца финансового года 30 сентября. В соответствии с полномочиями, предоставленными Конгрессом, США изымают существующее оружие из своих запасов, а деньги предназначены для закупки заменяющих боеприпасов и оборудования.

«Новые ракеты, хотя и не имеют той дальности, о которой просил Киев, все равно дадут украинским пилотам мощное новое оружие, пока их войска сражаются с наступающими российскими войсками на востоке страны, где украинские войска медленно теряют позиции. Дальность полета более 130 километров позволит пилотам держаться подальше от линии фронта и российской ПВО, что даст Киеву новый способ атаковать эти оборонительные сооружения и склады оружия на передовой, усложняя операции для российских войск», - сказано в статье.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип
Знак бездны
Знак бездны Владимир Пастухов
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А.
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А. Наталья Радина