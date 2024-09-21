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Израиль ликвидировал командира «Хезболлы» во время удара по Бейруту

  • 21.09.2024, 9:09
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Израиль ликвидировал командира «Хезболлы» во время удара по Бейруту

Он руководил спецподразделением «Радван».

Израиль 20 сентября во время авиаудара по Бейруту ликвидировал одного из командиров «Хезболлы» и других высокопоставленных чиновников ливанского движения. В стране пообещали продолжать новую военную кампанию до тех пор, пока не будет обеспечена территория вокруг ливанской границы. Об этом сообщили израильские военные и источник в органах безопасности Ливана для Reuters.

По их информации, был убит Ибрагим Акила вместе с другими высокопоставленными членами элитного подразделения «Хезболлы» в результате авиаудара, что «резко обострило летний конфликт между Израилем и поддерживаемой Ираном группировкой».

В своем коротком заявлении премьер-министр Беньямин Нетаньяху отметил, что цели Израиля понятны, а его действия говорят сами за себя.

«Последовательность действий на новой фазе будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнута наша цель: безопасное возвращение жителей севера в свои дома», - подчеркнул в свою очередь министр обороны Израиля Йоав Галант.

В то же время израильские военные назвали Акила исполняющим обязанности командира спецподразделения «Радван» и добавили, что его убили вместе с около 10 другими старшими командирами, когда они проводили совещание. Источники в Ливане сообщили для Reuters заметили, что Акил входил в высший военный совет «Хезболлы».

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