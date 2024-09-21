На МКАД столкнулись четыре автомобиля 21.09.2024, 9:26

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Цепная реакция из-за несоблюдения дистанции.

Водитель грузовика спровоцировал массовое ДТП на МКАД, сообщили в ГАИ.

Авария произошла 20 сентября около 19.20.

По предварительным данным, 39-летний водитель Iveco, двигаясь по внешнему кольцу МКАД, вблизи пересечения с улицей Притыцкого из-за несоблюдения дистанции врезался в Peugeout, ехавший впереди. Легковушку от удара отбросило на двигавшийся впереди Volkswagen, который в свою очередь по инерции столкнулся с Mercedes.

«В результате ДТП никто не пострадал», — добавили в ГАИ.

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