Россия оказались еще более трухлявой 2 Тарас Загородний, «Главред»

21.09.2024, 9:34

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Раскрылась очень неприятная для Кремля тайна.

Успешный удар в Тверской области раскрыл очень неприятную тайну российской военной машины, которую они не то, чтобы не скрывали. Им просто в голову не приходило, что кто-то осмелится проверять качество их оборонительных сооружений внутри России.

Ну, кто осмелится проверять это у ядерной державы?

А осмелились. Проверили. А оказались, что это один большой понт.

Поэтому вижу в глазах вонгкоров России панику, поскольку они и это поняли, но сказать не могут открыто, что «нам пи….ць". Только скрывают это гневными вопросами относительно качества этих же сооружений в Тверской области. Ну, логика генералов, которые воровали на этом безбожно деньги понятна - зачем делать качественно, если никто никогда реально проверять не будет.

Думаю, что и на Западе это поняли, поэтому снова будут пытаться останавливать Украину, чтобы не добивали Россию. Не надо вестись на эти разговоры. Если там склады такого качества, то можно добивать тем оружием, которое есть у нас.

Дальше. Москва. Питер. Спровоцировать панику, хаос, разграбление Москвы.

Шансы выбить Россию из войны с приемлемым для нас результатом (границы 91 года, вступление в НАТО, списание долгов и т.д.) резко возрастают. Россия оказались еще более трухлявой.

Тарас Загородний, «Главред»

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