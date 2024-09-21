США успешно испытали способную долететь до России ядерную ракету 21.09.2024, 9:50

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Тест назвали «сигналом для союзников и противников».

Соединенные Штаты успешно провели электронный тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщили на авиабазе ВВС США Оффат. Тест, проведенный 17 сентября без фактического запуска ракеты, был назван «сигналом для наших союзников и противников». Такие испытания проходят дважды в год для проверки готовности ракетного комплекса к оперативному использованию.

Minuteman III — твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета, которая стоит на вооружении армии США с 1970 года. Ее дальность полета составляет около 9,5 тысяч километров. Последний тестовый запуск ракеты проводился в июне, еще одно испытание состоялось в сентябре 2023 года. В середине 2030-х годов Minuteman III планируют полностью заменить на ракеты Sentinel.

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