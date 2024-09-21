Приступы кремлевского психоза Эль Мюрид

21.09.2024, 9:58

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За полгода были озвучены клинические по накалу идиотизма предложения по демографии.

Все, что мешает рождаемости, «должно исчезать», считают в Кремле. Так Песков ответил на предложение Матвиенко запретить в России «чайлдфри».

Надо понимать, что Песков выступил с заявлением о необходимости смены правящего режима, так как основной угрозой стране является именно он. Он же создает все мыслимые негативные факторы для падения воспроизводства населения страны, и без выполнения этого необходимого условия ни о каком повышении рождаемости речи быть не может.

Проблема с падением рождаемости обсуждается в текущем авральном режиме уже полгода, за эти полгода были озвучены совершенно клинические по накалу идиотизма предложения, но при этом никто даже не поставил задачу создать модель, которая бы включала в себя негативные факторы, которые подлежат исправлению или искоренению для решения задачи.

Отсутствие системного подхода - визитная карточка режима. Ставится какая-то задача, но вместо того, чтобы создать полноценный проект ее решения, начинается хаос и свистопляска, причем чем дальше - тем менее осмысленные. С проблемой падения рождаемости все происходит точно так же.

Озвучьте по пунктам, что именно мешает, что способствует негативному течению процесса, но главное - сообщите, для чего вы вообще вдруг заинтересовались этой темой. Вопрос «зачем» является вопросом стратегии. Зачем вы вдруг бегом бежите поднимать рождаемость? Что случилось, чего вы не знали раньше, и по какой причине из каждого утюга теперь несется этот заунывный плач? И для чего вам новые граждане страны, если вы понятия не имеете, что делать с уже имеющимися?

Я бы понял, если власть поставила задачу повышать рождаемость и приняла программу, обеспеченную ресурсами, по строительству новых роддомов (а значит - по подготовке дополнительных врачей и медсестер, по увеличению выпуска медицинского оборудования), по строительству детских садов и ясель, детских санаториев, по вводу в строй новых школ (а значит - везде на каждом этапе нужно готовить новых и дополнительных специалистов самого разного профиля). То есть, то, что называется программой. Формально есть нацпроекты, в том числе и по рождаемости, но если вдруг начался истошный крик «давай-давай», это означает, что эти нацпроекты не работают или как минимум не работают так как надо.

В общем, жизнь существует сама по себе, решения власти - сами по себе, внезапные приступы управленческого психоза - сами по себе. И они практически нигде не пересекаются.

И вот это все у нас называется государственным управлением, когда все происходит хаотически в виде непрекращающихся авралов. Все, что умеют эти люди - делать значительный вид и нести полную ахинею. В условиях, когда любая иная точка зрения истреблена под корень, это делать достаточно просто - на фоне звенящей вокруг интеллектуальной пустоты даже идиот может показаться умным.

Эль Мюрид, «Телеграм»

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