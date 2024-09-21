«Не поленились, взяли швабру и сами убрали номер» 21.09.2024, 10:07

Белорусы рассказали о дешевом отдыхе в Китае.

Отдых в Азии не может быть дешевым — хотя бы потому, что это всегда длительный перелет, а авиакомпании не занимаются благотворительностью. Если и пытаться экономить, то только на жилье и питании. Так и поступила семья из Минска, которая этим летом относительно недорого отдохнула на китайском острове Хайнань. Направление перспективное: шумиха вокруг «китайских Гавайев» началась еще в прошлом году и регулярно подогревалась новостями о запуске прямого рейса из Минска. Чуда пока не случилось, летать белорусам приходится по-прежнему из Москвы. Зато с визой возиться не нужно: в Китае наши туристы могут находиться до 30 дней без дополнительных оснований. Своими впечатлениями об отдыхе на тропическом острове Хайнань с порталом onliner.by поделился Виктор.

Купили тур на $300 дешевле, чем планировали

Этим летом наш отпуск выпадал на июль, поэтому мониторить цены мы начали с апреля. Организовать поездку решили сами, благо опыт такой имеется. Залезли на Aviasales… и обломались: динамическое ценообразование! Это такая боль — скрупулезно заполнять паспортные данные и на выходе узнать, что «что-то пошло не так» (цена сильно выросла).

Попытки купить билеты самостоятельно закончились, когда в течение одного дня я заполнял данные на авиапассажиров семь раз, но так и не смог оформить покупку. В довершение всего пришла информация, что Booking.com начал блокировать оплату бронирования по белорусским картам Visa и Mastercard.

Мы сдались и пошли в турфирму. Это была уже середина мая, хорошие цены закончились. Бюджет на Китай формировался из расчета $4 тыс. под ключ на семью из двоих родителей и сына 16 лет. Но и с этими деньгами расставаться было очень жаль. Поэтому мы были готовы максимально экономить.

Так все честно и объяснили турагенту — и в итоге купили путевку за $2700. За эту стоимость получили 13 ночей в Китае с авиаперелетом из Минска и проживанием в отеле с завтраками. Кстати, изначально этот тур продавался за $3000. Сэкономили $300 только благодаря тому, что вся российская система онлайн-бронирования перезагрузилась в тот момент, когда мы уже оформляли более дорогую путевку. Нам повезло!

Нужно понимать, что в общей цене тура стоимость гостиницы была всего $400, все остальное — перелет. Поэтому советуем всем лететь на максимально долгий срок. Проживание, транспорт и питание в Китае стоят недорого.

Летели из Минска «Аэрофлотом», заселились в двухзвездочный отель

Мы вылетали из Минска утром «Аэрофлотом», сделали пересадку в Москве и в тот же день прилетели на Хайнань. «Аэрофлот» отправил нас на Airbus. Самолет не новый, но кресла удобные, есть медиасистема с неплохими фильмами. Кормили два раза — хорошо. Туда летели девять с половиной часов, обратно — десять с половиной.

Аэропорт в Санье примечателен тем, что оформлен в традиционном стиле из дерева, то есть Китай не теряет самобытности даже в таких деталях. Белорусам, как известно, виза не нужна, но по прилете попросят заполнить миграционную карточку.

Отель, в котором мы остановились, назывался Bibolou 2*. Куда мы едем, понимали очень хорошо и не строили иллюзий. За пару недель до приезда через туроператора я попросил номер на максимально высоком этаже, для некурящих, с видом на море. Получили все как просил. Но с некоторыми нюансами…

Толстый слой пыли лежал буквально везде! Воды в умывальнике не было, а в сейфе не хватало батареек. Теперь внимание: большинство китайцев говорят только по-китайски, поэтому объясняться с ними можно только жестами и с помощью калькулятора. Хорошо, что у боссов в телефонах установлены хорошие лицензионные переводчики, и кое-как с ними можно было решать вопросы.

В итоге все нюансы нам исправили в течение 24 часов. Но мы и сами не поленились взять в руки швабру, убрать номер и купить батарейки в сейф. В общем, для поездки «на минималках» этот отель нам вполне подошел.

Если вы привыкли к высокому уровню отдыха без компромиссов, в этом курортном регионе полно прекрасных отелей международных сетей. Цены там относительно демократичные, но хорошие варианты нужно ловить. И китайские гостиницы, даже пятизвездочные, по качеству лотерея. Нужно обязательно читать отзывы.

В нашем отеле из немаловажных плюсов была дверь в туалет. Да-да, это важно! По китайской традиции во многих местных четырехзвездочных отелях и даже в некоторых «пятерках» нет дверей в уборной. Нет даже какой-нибудь занавески! А здесь была полноценная стеклянная дверь.

Еще один плюс — унитаз с пультом дистанционного управления и несколькими полезными функциями. Офигенная штука. Пока не попробуешь, не оценишь.

Что с пляжами и почему не везде вам дадут нормально поплавать?

Про отели Саньи нужно сказать еще одну важную вещь: все они относятся к категории городских, собственных пляжей у гостиниц нет. Поэтому в черте города брать первую линию не имеет смысла: пляж у всех общий.

Мы жили в самом сердце района Дадунхай, между первой и второй линиями, до моря пять минут медленным шагом. Остановки автобусов, торговые центры, магазины, кафе, массажные салоны — все было рядом.

Пляжей в окрестностях Саньи несколько. Если хотите вечерний променад с кафешками и парк с активностями, это Дадунхай. Что не понравилось, так это надзиратели, злобно свистящие при первом же пересечении буйков.

Для понимания: китайцы не умеют плавать. Поэтому на Дадунхае очень строго следят, чтобы никто не заплывал за буйки. Патрулируют также на водных мотоциклах. Непослушных фотографируют и передают данные полиции. Вас опознают и найдут в течение суток, получите штраф.

Если хотите спокойно поплавать, поезжайте в Ялонг Бэй, там ограничений нет.

Спокойнее с охраной также на пляжах Сяодунхай и Санья. На последнем, правда, мы обнаружили «пляжных блох» — точнее, на его дальней окраине около аэропорта. На набережной напротив отеля Phenix вас вряд ли покусают.

По городу во всех направлениях можно передвигаться на автобусах. В городской черте цена проезда — 2 юаня с человека (1 рубль). Впечатляют местные кондукторы с лентами, как у наших выпускников или сватов. В бесподобный Ялонг Бэй ехать на автобусе почти 40 минут за 5 юаней с носа. Если решите жить там, в Санью не наездитесь. К тому же отдых на Ялонг Бэй точно не будет бюджетным.

Самый чистый и зеленый город, в котором мы были

Теперь, пожалуй, наступил момент сказать, почему мы выбрали для отпуска именно Хайнань. В июле практически все Средиземноморье уже выжжено солнцем, про Египет и говорить нечего. А нам хотелось много-много зелени. Хотелось чистоты и безопасности. Хотелось современности, но без бетона. И все это за немного денег. В Санье мы получили то, что хотели!

Китайцы сделали здесь показательный город-курорт. Высоченные современные небоскребы с эффектной подсветкой органично вписаны в пейзаж и окружены буйной тропической растительностью. По всему городу поют птицы. На острове нет вредных производств. Бо́льшая часть транспорта работает на электричестве.

Это самый зеленый город, который мне доводилось видеть в жизни! И самый чистый. Да, он, чтобы вы понимали, в разы чище Минска. Сужу по купленным там белым «кроксам»: в Санье за неделю не мыл их ни разу, а в Минске приходится делать это после каждого выхода на улицу.

Опытные путешественники говорят, что именно отсюда, с Саньи, нужно начинать знакомство с Юго-Восточной Азией. По сравнению с другими странами и курортами региона здесь чище и безопаснее всего.

Что посмотреть? Остров обезьян, нацпарки и термальные источники

На острове нет каких-то знаковых исторических мест, в основном здесь смотрят природные достопримечательности. За красивыми пейзажами можно смело отправляться по тем маршрутам, которые предлагают отельные гиды. Но покупать у них экскурсии не вижу смысла: на улице предложат то же самое на 20—30% дешевле.

Однозначно рекомендуем экскурсию на остров обезьян — не ради обезьян, а ради поездки на фуникулере. Виды потрясающие, в том числе на рыбацкую деревню, где растят морепродукты для ресторанов Саньи.

А обезьянок лучше искать диких на территории заповедника. Они любят нырять с деревьев в бассейн в северной части парка.

Экскурсия в парк Янода опять же прекрасна поездкой на фуникулере и открывающимися с высоты пейзажами. Рассчитывайте, что на посещение парка нужно хотя бы часов шесть-семь: он огромный. Фуникулер привозит туристов прямо к стеклянному мосту. Потом по нему вы спускаетесь с горы, а с нижних точек автобус везет обратно к фуникулеру.

Хотите ли вы плескаться в 40-градусных ваннах при температуре воздуха +35, решайте сами. Мы попробовали, и нам не понравилось. Так что термальные источники не рекомендуем. Никаких кокосов, цветов и прочих инстаграмных чудес в купальнях не было и в помине.

Круиз на яхте с дайвингом и обедом «все включено» мы покупали за $50 c человека. Категорически не рекомендуем! Несколько злых маленьких инструкторов учили китайцев пользоваться аквалангами. Под воду никого из них не опустили ни разу! Мы поехали со своими масками. Нам сказали плавать не дальше пяти метров от яхт, где никакой живности не было. Плюнули, поплыли к «дайверам». Там под водой тоже ничего интересного не нашли. Нам устроили скандал и потребовали выйти из воды…

Количество морепродуктов на обед тоже не порадовало. Это вам не европейские круизы и не египетские, все намного печальнее. Если хотите в море, то только на частном катере. Цены приемлемые. Но берите экскурсию без всяких обедов, снорклингов и дайвингов — чисто пофоткаться на фоне живописного побережья.

Еду приносят килограммовыми порциями. Недорого

Я очень хотел ужинать в Китае лобстерами и уткой по-пекински… Но это же отпуск на минималках! А топовые морские деликатесы в Санье оказались в два-три раза дороже, чем во французском Онфлере. Так что пришлось обходиться без них.

На все остальные продукты цены вполне доступные как в супермаркетах, так и в кафе. Самостоятельно мы ничего не готовили. Раза три за все время заваривали в номере «Роллтон».

Основной центр дешевой еды в бухте Дадунхай — это торговый центр «Ананас». Там есть два фуд-корта. Порции огромные, около килограмма. Средняя цена — 20—35 юаней (9—16 белорусских рублей). За эти деньги на открытом фуд-корте можно купить, например, целую килограммовую жареную утку, или два больших шашлыка с кальмарами или осьминогами, или порцию риса с ананасом и морепродуктами. Спиртное можно брать в супермаркете и в любом кафе сидеть «со своим».

Многие наши туристы, попав на фуд-корт «Ананаса», там и проводят весь свой отпуск. Но мы не такие, нам экзотику подавай. И мы ее нашли… В бухте Дадунхай мы открыли для себя маленькое семейное кафе для китайцев. Только там вы сможете попробовать «семейное блюдо из крови убитых родственников» — так бесплатный переводчик перевел название какой-то традиционной китайской еды с утиной печенью. Бесподобно вкусно! Здесь же подают просто великолепные жареные баклажаны. И самые вкусные пельмени, которые мне доводилось когда-либо пробовать. А я их за свою жизнь съел, поверьте, немало.

С нами был ребенок 16 лет, и он ел в основном пельмени и бургеры. Впихнуть в него экзотические фрукты было сложно, хоть мы и старались.

Кстати, о фруктах. В Санье их много всяких. Мы перепробовали почти все, кроме дуриана (он непомерно дорог и жутко воняет). Из всего экзотического понравились личи и желтый драгонфрут, маракуйя. Но самый главный фрукт Саньи — это манго. Цены очень доступные, в отличие от того же Египта. Чтобы вы понимали доступность этого фрукта в полной мере: в нашем двухзвездочном отеле манго подавали на завтрак ежедневно без ограничений.

Где поснимать город с высоты?

В Санье есть четыре точки с лучшими видами на город с высоты птичьего полета. Мы посетили три из них.

Первая — лаундж-бар на 33-м этаже ближайшей к берегу высотки отеля Phenix. Если вы не живете в этом отеле, для входа потребуется депозит 100 юаней с человека (примерно 45 рублей). На эти деньги можно что-то заказать. Но цена одной баночки колы, например, здесь 68 юаней. Считайте сами, решайте сами. Во многих отелях лифт, кстати, работает только по картам номеров. Без них поехать или выйти на нужном этаже не получится.

Вторая популярная обзорная площадка — это 36-й этаж отеля Barry Boutique. Кнопка в лифте работает — подниметесь и спуститесь без проблем. Виды потрясающие. В этом отеле действительно стоит останавливаться ради вида из окна.

Третья точка — обзорные площадки парка «Олень повернул голову». Вход платный. Виды прекрасные. Парк живописный.

Четвертая точка — верхний уровень семизвездочного отеля «Дома-деревья». Этот комплекс — одна из главных достопримечательностей Саньи. Огромный роскошный отель из девяти небоскребов оригинальной архитектуры построен, но так и не введен в эксплуатацию.

Кроме пейзажных, можно сделать оригинальные фотки на «Улице еды», «Торговой улице» и рыбном рынке. И, конечно же, в массажном салоне. Свои фото с банками и кровопусканием не выкладываю, ибо оно может шокировать. Так же, как и фото, сделанные эндоскопом во время традиционной китайской чистки ушей. Но попробовать стоит.

Хайнань вполне может заменить Турцию

Впечатления от отдыха в Санье у меня смешанные. Может быть, потому, что в последний раз пляжный отдых «на минималках» у меня был лет 20 назад. А может, для полного счастья не хватило живности в море для снорклинга и пары разгульных вечеринок до утра…

Среди плюсов отмечу чистоту, безопасность, недорогую экзотическую еду и невероятно живописные пейзажи.

Учитывая, что цены на отдых в Турции и Египте выросли непомерно, а время перелета туда увеличилось до шести-семи часов, китайская Санья может стать отличной альтернативой. Но нужно ловить хорошую цену и учитывать такие непривычные вещи, как сезоны дождей и тайфунов.

Мы были на Хайнане в середине июля. В целом климат и температура моря были комфортными. Но волны уже стали слишком высокими для безопасного купания, поэтому желания плавать вне охраняемой спасателями зоны не было. В целом Санья является отличным местом для спокойного семейного отдыха. А вот любителям дайвинга и снорклинга там делать нечего.

Что еще важно знать:

Общественных туалетов здесь много, и они бесплатные. Но в них никогда не бывает бумаги. В некоторых случаях нет и воды в умывальниках.

Не подходите и не фотографируйте ничего, что говорит о принадлежности к НОАК (китайская армия). В крайнем случае вас могут выдворить из страны. Бо́льшая часть острова принадлежит военным. Две базы стоят прямо на разных концах Дадунхая. В Ялонг Бэй на рейде постоянно дежурят от трех до пяти военных кораблей.

Мобильная связь: покупать симки придется у отельных гидов (мы так и не нашли салонов, где можно было бы купить их самостоятельно). Цена вопроса — от 100 до 150 юаней за одну симку на 50 ГБ ($14—20).

Обязательно ставьте дома на телефоны хороший VPN, иначе в Китае останетесь без нормального интернета.

Сколько мы потратили за две недели?

Цена вопроса на троих — $3750.

Из них $2700 потянула сама путевка. На экскурсии ушло $450, на связь — еще $70 (три симки для мобильного интернета).

Еда, транспорт и шопинг — все вместе обошлось еще в $530. Из Саньи привезли женский рюкзак, одежду, сланцы, украшения с жемчугом и натуральными камнями, сухое кокосовое молоко, конфеты.

Все то же самое в четырех-пятизвездочном отеле в июле 2024 года, по нашим подсчетам, стоило бы примерно на $1500 дороже.

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