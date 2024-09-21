Сколько придется платить белорусским перевозчикам за регистрацию по новым правилам? 21.09.2024, 10:23

Минтранс утвердил тарифы.

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси утвердило регламенты административных процедур, связанных с включением данных в госреестр автомобильных пассажирских перевозок, который был запущены этим летом. Среди прочего ведомство установило и размер госпошлины, которую в скором времени придется платить перевозчикам за внесение информации в новый реестр.

Тарифы на административные процедуры, связанные с включением информации в государственный реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении определены ведомственным постановлением №69 от 16 августа 2024 года. В субботу, 21 сентября, текст постановления выложили на Национальном правовом интернет-портале.

Итак, Минтранс установил следующие размеры государственной пошлины за внесение сведений в реестр:

за внесение сведений о транспортном средстве — 2 базовые величины (на сегодня сумма составляет 80 рублей),

за внесение сведений о водителе — 1 базовая величина (40 рублей),

за внесение информации о диспетчерах автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, диспетчерах такси — 100 базовых величин (4000 рублей),

за изменение сведений в реестре о транспортных средствах — 1 базовая величина (40 рублей),

за изменение сведений в реестре о водителях — 0,5 базовой величины (20 рублей),

за изменение сведений в реестре о диспетчерах — 1 базовая величина (40 рублей).

Отметим, что взимать плату за внесение сведений в реестр, согласно президентскому указу №32 «Об автомобильных перевозках пассажиров», начнут только с 1 ноября 2024 года. До этой даты вносить данные в реестр пообещали бесплатно.

Помимо размеров платы за административные процедуры, своим новым постановлением Минтранс также утвердил перечень документов и сведений, необходимых для осуществления указанных административных процедур.

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