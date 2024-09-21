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«Армию РФ сотрут в порошок»

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  • 21.09.2024, 10:31
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«Армию РФ сотрут в порошок»

Экс-шеф ЦРУ рассказал об ответе на ядерный удар по Украине.

В 2022 году США предупредили Россию о том, что в случае использования ядерного оружия против Украины, Вашингтон нанесет мощный удар по ее военным силам, заявил бывший директор Центрального разведывательного управления Дэвид Петреус.

Как пишет издание Onet, в 2022 году Петреус заявлял американским СМИ о готовности США уничтожить весь Черноморский флот России, а также все российские наземные и воздушные силы, находящиеся на украинской территории.

Как уточняется в публикации, Вашингтон не стал угрожать Москве напрямую, поэтому передал свое предупреждение через Петреуса. В коммюнике, которое он передал российской стороне, содержалось детальное описание удара по российским целям с использованием сотен крылатых ракет, которые были бы запущены с американских самолетов и подводных лодок.

По словам экс-главы ЦРУ, Россию удалось отговорить от использования ядерного оружия благодаря жесткой, но в то же время осторожной позиции США, подкрепленной поддержкой других стран.

При этом глава ЦРУ Уильям Бернс недавно заявил о том, что в 2022 году, в момент осеннего контрнаступления ВСУ, существовал реальный риск нанесения страной-агрессором Россией удара тактическим ядерным оружием по Украине.

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