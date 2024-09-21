Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону Украины 21.09.2024, 10:39

Речь идет о сумме почти в 500 млрд гривен.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличении расходов бюджета-2024 на оборону. Речь идет о 495,3 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады, Telegram нардепа Ярослава Железняка.

«Президент подписал закон №11417 об увеличении бюджета в этом году на 500 млрд грн на военные нужды», - написал Железняк.

По его словам, установлен новый рекорд по расходам для Украины - 3,73 трлн гривен, что в 2,3 раза больше, чем бюджет до начала полномасштабной войны.

О подписании закона свидетельствует и карточка документа, размещенная на сайте Верховной Рады. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 20 сентября.

Согласно информации на сайте парламента, принятый 298 голосами парламентариев 18 сентября, закон был передан президенту на подписание 20 сентября, после того, как в этот же день его подписал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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