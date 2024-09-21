«Ковбой с двумя мустангами» из Пинска покорил белорусов 4 21.09.2024, 10:46

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Пользователи соцсетей восхитились красотой редкого явления.

В белорусских пабликах завирусилось видео с прогулкой «ковбоя» с двумя лошадьми по улицам Пинска. Пользователи соцсети восхитились красотой редкого на белорусских улицах явления. Ролик набрал уже свыше 50 тысяч просмотров, сообщает «Телеграф».

В TikTok видео выложили еще 29 августа, но в некоторых местных пабликах на него обратили внимание только в конце сентября. На видео, которое длится меньше минуты, мужчина с голым торсом мастерски перегоняет двух лошадей одновременно, находясь верхом на одной из них.

В сообществе «Пинск. Главное» в соцсети «ВКонтакте» мужчину сравнили с ковбоем, а лошадей — с мустангами.

Пользователям TikTok видео напомнило «Техас», а всадника назвали «мачо». Алгоритмы платформы по-прежнему продолжают показывать его пользователям и под роликом продолжают появляться новые комментарии.

«Если ты переживаешь, что у тебя никого нет, то твой принц уже в пути», пошутила одна из пользовательниц.

«Это моя мечта! Все на машинах, а я на коне цок-цок. И в магазине в восемь утра!» — написала другая.

«Вспомнил детство, когда в колхозе постоянно брал лошадь», — прокомментировал еще кто-то.

«Красава, мой район, но первый раз вижу», высказался еще кто-то.

«Я тоже так хочу», — признался другой комментатор под роликом.

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