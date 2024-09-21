«Мало, зато все идеальные»: белорусы похвастались корзинами благородных грибов 4 21.09.2024, 11:10

1,726

Где лес просыпается после «глобальной засухи»?

Белорусские грибники продолжают удивлять соцсети богатыми лесными урожаями. Несмотря на то, что с начала сентября большинство регионов Беларуси погода не балует привычными осенними дождями, заядлым грибникам все равно удается возвращаться из леса с полными корзинками, причем самых что ни на есть благородных грибов — белых и подосиновиков.

По словам самих «охотников», залог удачи в лесу — знание «правильных» мест, в которых найти грибы удается даже в разгар засухи. Как показывает мониторинг тематических групп и чатов белорусских грибников, на этой неделе набрать грибов удавалось преимущественно тем, кто углублялся в болотистые места — там за счет мха, который дольше и лучше задерживает влагу, для роста грибов складывались очень благоприятные условия.

«На болоте все стабильно. 3 часа», — написал один из Telegram-канала «Грибы Беларуси» и поделился фото «добычи».

Своими лесными «уловами» с одногруппниками в соцсети «ВКонтакте», в частности, поделились жители Витебщины и Минщины. Так, участник группы Николай Белькевич показал полную корзинку подосиновиков и подберезовиков с длинными, вытянувшимися ножками, которые ему удалось собрать в Солигорском районе.

«Они не сдаются!» — воодушевил мужчина тех, кто сетовал на повсеместную сушь в лесу.

И фотографии и видео других пользователей соцсети подтверждают его слова.

«Мало, зато все идеальные,» — поделилась картинными кадрами из леса одна из участниц тематического чата белорусских грибников.

Другие пользователи также поделились своими «уловами», которые им удалось заполучить, по их признанию, даже в «очень сухом» лесу.

А пользовательница TikTok под ником vitaliavita9 выложила видео прямо «с места событий», показав целые полянки белых, которые ей встретились в Малоритском районе Брестской области.

В свою очередь профессиональный белорусский грибник Александр Горбацевич в одном из последних видео, снятом 19 сентября также в Брестской области, показал, как лес, наконец, «просыпается после глобальной засухи в Беларуси».

«Позавчера здесь не было вообще ничего», -заявил автор ролика и продемонстрировал внушительных размеров белые, которые ему встретились в том же месте спустя два дня в еловом лесу.

Впрочем тем, кто решит отправиться в выходные в лес за грибами, следует учесть, что в половине районов Беларуси сейчас действуют ограничения на посещение лесов, а практически вся восточная часть страны и вовсе закрыта для посещения лесов из-за серьезной пожароопасной ситуации. В Гомельской и Могилевской областях, в частности, синоптики объявили красный уровень опасности из-за 5 класса горимости.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com