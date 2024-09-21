Войска РФ попали в «ловушку» трех направлений 21.09.2024, 11:27

2,914

Оккупанты на пределе и не могут уже наступать.

Российские оккупанты осуществляют попытки поддерживать интенсивность боевых действий на Покровском направлении, но у них уже не хватает сил и средств, чтобы одновременно наступать на трех направлениях. Об этом заявил военнослужащий 68-й отдельной егерской бригады с позывным «Гусь».

В эфире «Эспрессо» он рассказал о том, что войска РФ не могут наступать одновременно в направлении Покровска, Мирнограда и Селидово. Как полагает военный, враг «выдал» все, что может на этом направлении, и теперь сосредотачивает свои силы южнее Покровска – на Кураховском направлении, и южнее Селидово.

«Впрочем, и в зоне ответственности нашей бригады также продолжаются достаточно интенсивные наступательные действия противника», - говорит военный.

Покровское направление

По его словам, россияне пытаются поддерживать интенсивные боевые действия на Покровском направлении, но у них нет сил и средств, чтобы вести наступление сразу на трех направлениях. Враг не может в одинаковом темпе наступать по центру Очеретинского выступа с левого и правого флангов.

«Фактически у них нет сил и средств одновременно атаковать в направлении Покровска, Мирнограда и Селидового. А также южнее на Горняк и Украинск. Одновременно они этого уже делать не могут. У них для этого не хватает сил и средств», - подчеркнул военнослужащий.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com