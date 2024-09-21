Войска РФ попали в «ловушку» трех направлений
- 21.09.2024, 11:27
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Оккупанты на пределе и не могут уже наступать.
Российские оккупанты осуществляют попытки поддерживать интенсивность боевых действий на Покровском направлении, но у них уже не хватает сил и средств, чтобы одновременно наступать на трех направлениях. Об этом заявил военнослужащий 68-й отдельной егерской бригады с позывным «Гусь».
В эфире «Эспрессо» он рассказал о том, что войска РФ не могут наступать одновременно в направлении Покровска, Мирнограда и Селидово. Как полагает военный, враг «выдал» все, что может на этом направлении, и теперь сосредотачивает свои силы южнее Покровска – на Кураховском направлении, и южнее Селидово.
«Впрочем, и в зоне ответственности нашей бригады также продолжаются достаточно интенсивные наступательные действия противника», - говорит военный.
Покровское направление
По его словам, россияне пытаются поддерживать интенсивные боевые действия на Покровском направлении, но у них нет сил и средств, чтобы вести наступление сразу на трех направлениях. Враг не может в одинаковом темпе наступать по центру Очеретинского выступа с левого и правого флангов.
«Фактически у них нет сил и средств одновременно атаковать в направлении Покровска, Мирнограда и Селидового. А также южнее на Горняк и Украинск. Одновременно они этого уже делать не могут. У них для этого не хватает сил и средств», - подчеркнул военнослужащий.