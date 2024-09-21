«Старые люди никогда не знали таких катаклизмов» 4 21.09.2024, 11:35

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В Беларуси зацвела сирень.

В середине сентября в Рогачеве зацвела сирень. Об этом в TikTok рассказала местная жительница Ольга. В подтверждение своих слов она выложила небольшое видео.

На кадрах, которые опубликовала женщина, сухой куст сирени. Зеленых листьев на нем не видно, зато заметны сиреневые соцветия. Причем, «ожила» не одна ветка, а несколько.

— Чудо чудесное хочу показать, — слышен в ролике голос Ольги. — 19 сентября 2024 года. Сирень цветет. Весна что ли на улице? А не весна, а осень <…>. Какая красивая сирень.

За день ролик посмотрели почти 166 тысяч раз. У него более 480 комментариев. В них люди рассказывают о природных аномалиях, на которые обратили внимание этой осенью.

— Рогачев. Цветет вишня и незабудки, — написала одна из женщин.

— И у нас вишня цветет, — сообщила еще одна жительница этого же райцентра.

— В Гродно каштаны цветут, — рассказал третий пользователь.

А это наблюдение гомельчанки: «У меня второй раз за лето растут молодые яблочки. В июле и августе отцвели».

Обсуждали пользователи и народные приметы, предполагая, что могла бы значить, цветущая в сентябре сирень. Кто-то утверждал, что это недобрый знак, кто-то написал:

— Если сирень зацвела ранней осенью, зима придет поздно, осень затянется, порадует теплой погодой.

Не обошли стороной и перемену климата.

— Старые люди никогда не знали таких катаклизмов в природе, что происходят сейчас, — поделился мнением один из пользователей.

— Зато небывалый урожай арбузов в Беларуси, — написал другой. — Это говорит о сдвиге к более теплому климату, на уровне Краснодара.

Отметим, что погода в этом сентябре действительно не скупится для белорусов на теплые дни. В субботу, 21 сентября, по данным сервиса pogoda.by, днем в Рогачеве до +24°С. Более того на 20−22 сентября на большей части территории Гомельской и Могилевской областей Белгидромет объявил красный уровень опасности. Здесь сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости).

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