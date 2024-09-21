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ВСУ под Курахово сожгли 44 единиц техники РФ

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  • 21.09.2024, 11:59
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ВСУ под Курахово сожгли 44 единиц техники РФ

Боевая работа «драконов» показали на видео.

Российские войска 12 сентября предприняли масштабную атаку на украинские позиции в районе Курахово Донецкой области, используя 46 единиц техники, что стало своего рода рекордом для данного направления. А 19 сентября оккупанты бросили в бой еще больше бронетехники — 52 единицы, однако обе атаки полностью провалились, так как украинские бойцы встретили их шквальным огнем, уничтожив большую часть бронемашин. Об этих боевых эпизодах рассказали обозреватели Forbes.

Украинская 46-я аэромобильная бригада успешно отразила атаки, применяя беспилотники с термитными боеприпасами, артиллерию, танки и пехоту. В результате было уничтожено или повреждено 44 из 98 российских машин, а потери среди личного состава российской армии только в ходе второй атаки составили 72 человека.

На канале Special Kherson Cat в сети X было опубликовано видео боевой работы украинских подразделений. Авторы поста уточнили, что бойцы Сил обороны 12 сентября уничтожили 15 боевых машин, из них 9 БМП, 2 танка, 2 БТР и 2 мотоцикла, а также вывели из строя 11 БМП.

Стратегическое значение и замедление наступления

Издание отмечает, что основная цель российских атак на этом направлении — захват опорного пункта ВСУ в Покровске, который находится в 32 километрах северо-западнее Курахово. Несмотря на прошлые успехи в продвижении на этом направлении, российские войска остановились всего в 10 километрах от Покровска и не смогли продолжить наступление.

По оценке Центра оборонных стратегий (CDS), замедление российского наступления связано с нехваткой ресурсов для одновременного ведения наступательных операций на нескольких фронтах, что также наблюдается в районе Запорожья и на украинском выступе в Курской области России.

Но ситуация осложняется и для украинской стороны. Киев вынужден распределять силы между обороной на востоке и юге и собственным наступлением в Курской области. Несмотря на прибытие новых бригад украинской Национальной гвардии, проблема нехватки современной бронетехники для ряда подразделений остается актуальной.

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