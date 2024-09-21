закрыть
21 сентября 2024, суббота, 12:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Названы семь привычек, от которых нужно отказаться до 50 лет

  • 21.09.2024, 12:08
Названы семь привычек, от которых нужно отказаться до 50 лет

Это поможет продлить ощущение молодости.

Выбор образа жизни в молодости оказывает существенное влияние на то, как мы стареем и насколько здоровыми будем после 50 лет.

Как утверждают в Национальном институте старения, на здоровое старение влияют разные факторы. И если генетика не поддается нашему контролю, то жизненные привычки мы можем менять, чтобы жить лучше. В частности, сюда входят физические упражнения, регулярное посещение врача, правильное питание, забота о своем эмоциональном состоянии.

Эксперты считают, что для здорового старения следует избавиться до 50 лет от семи вредных привычек.

Не игнорируйте здоровье сердечно-сосудистой системы

Чтобы быть в форме в 50 лет, нужно делать правильные шаги еще в молодости. В частности, говорит доктор медицины, кардиолог, доцент клинической медицины Антреас Хиндоян, возрастают риски сердечного приступа. Если вы будете совмещать правильное питание и ежедневную физическую активность, то сможете их значительно снизить. В идеале человек должен в среднем заниматься умеренной сердечной активностью не менее 30 минут в день (например, ходить на прогулку) или заниматься 25 минут интенсивной сердечной активностью три раза в неделю.

Гигиена полости рта очень важна

Когда цифра вашего возраста приближается к 50 годам, очень важно следить за здоровьем полости рта. Заболевание десен часто связано с ишемической болезнью сердца, хотя мало кто об этом задумывается. Если вы сейчас сформируете привычку проводить правильную ежедневную гигиену полости рта, то после 50 лет у вас будет меньше рисков заболеть.

Забудьте о курении

Конечно, отказ от курения важен в любом возрасте. В Johns Hopkins Health утверждают, что всего за 24 часа отказа от сигарет уже начинает уменьшаться риск сердечного приступа.

Избавьтесь от лишнего веса

Ключом к хорошему самочувствию и мобильности после 50 лет является поддержание здорового веса тела. С возрастом становится все труднее сбросить лишний вес, а потому этот совет может показаться крайне сложным. Это происходит из-за снижения метаболизма. Доктор Гордиш указывает, что первое, что следует сделать, это уменьшить жир в области живота. Для этого совмещайте упражнения с правильным питанием.

Забудьте о вредных продуктах

Очень важно как можно раньше начать питаться здоровой пищей. Основу вашего рациона должны составлять цельные продукты. В Национальном институте старения утверждают, что последние исследования показали, что наилучшей диетой для здоровья является средиземноморский стиль питания. Он содержит множество свежих фруктов и овощей, цельные зерна, полезные жиры.

Не позволяйте стрессу одержать верх

Попытайтесь изучить различные методы релаксации и управления стрессом, а также пытайтесь планировать стрессовые события, которые случаются в вашей жизни. Медитация, йога и даже простая ежедневная прогулка на свежем воздухе значительно улучшают настроение, прогоняя негативные мысли. Они должны стать вашей новой рутиной в возрасте до 50 лет.

Недостаток сна

Для здоровья нужно иметь хотя бы 7 часов качественного сна в сутки. Поэтому если вы понимаете, что не высыпаетесь, нужно начинать работать над выработкой полезных привычек уже сегодня. Чтобы лучше спать, вы можете сделать много разных вещей. Например, советуют в Национальном институте старения, соблюдайте регулярный график. Засыпайте и вставайте в одно и то же время. Очень важно избегать позднего сна днем, поскольку он может помешать вам заснуть ночью. Лучше спать помогут физические упражнения или прогулки на свежем воздухе.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип
Знак бездны
Знак бездны Владимир Пастухов
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А.
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А. Наталья Радина