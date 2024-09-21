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В ветклинике под Минском живет и работает необычный кот

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  • 21.09.2024, 12:33
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В ветклинике под Минском живет и работает необычный кот

Терапевт, администратор, звезда.

Кот Рафик в Боровлянах — местная знаменитость. Он живет и «работает» в ветеринарной клинике «ВетТаргет» уже три года, пишет Tochka.by.

Специалист многозадачный: встречает клиентов, подрабатывает терапевтом для больных животных, антистрессом для людей, позирует за вкусняшку. Да и вообще, он главный в этой организации.

Когда-то еле выжил, а теперь самый счастливый кот на свете.

Пушистик, с которым не смогли расстаться

Рабочий день в ветклинике начинается в 09:00.

Рафик не исключение. Он уже плотно позавтракал и вышел встречать посетителей, знакомится с двумя собаками. Кот очень контактный и дружелюбный.

«Как-то к нам постоянная клиентка-волонтер принесла его еще котенком. Он уже готовился уйти на радугу, был в очень плохом состоянии — весь побитый, травмированный. Долго восстанавливался, провел у нас неделю в стационаре», — рассказывает директор ветклиники Алексей Никифоров.

Кот выжил, но потерял хвост. Посетители часто спрашивают, что стало с хвостиком. Сотрудники отшутились и повесили табличку: мол, тот оставил его добровольно.

В клинике уже не смогли расстаться с котенком. На общем собрании решили: пусть остается. Так Раф стал членом команды.

Круг обязанностей — очень широкий. Во-первых, Раф — пушистый антистресс. Он разряжает обстановку, сидит с клиентами в ожидании приема, встречает посетителей. Если что-то случилось или хозяин потерял любимого питомца, кот всегда старается быть рядом и идет к человеку.

«Все любят за ним наблюдать. Он весь рабочий день проводит с нами. Играет с собаками, дразнит пациентов покрупнее. Почему-то у него большая любовь к экзотическим животным. Очень активный парень», — говорят сотрудники.

По всему периметру холла для Рафика оборудовали огромный игровой комплекс. Вокруг — игрушки и вкусняшки. Этот кот никогда не бывает голодным.

«Он хитрец. Понял, где идет расчет и когда клиенты подходят оплатить услуги. Рафик забирается на стойку, подходит к вкусняшкам и настойчиво просит купить ему угощения. Ну кто тут устоит?» — говорит маркетолог ветклиники Полина Брель.

Еще Рафик — звезда Instagram. Он обожает позировать и даже имеет несколько костюмов. На Хэллоуин, например, он с радостью перевоплощается в Рафа Дракулу.

Лечебный кот

Еще Раф — прекрасный терапевт. Он чувствует, когда пациенту плохо. Поэтому кота можно часто встретить в стационарном отделении — он тихонько лежит возле боксов с животными и смотрит сочувствующим взглядом.

«Коты по своей природе обычно обижают слабых, а Рафик очень чувствителен к чужому горю. Поэтому он всегда тактичен, аккуратен. Просто находится рядом и морально поддерживает», — рассказывают ветеринары.

Как-то Рафик и сам заболел. Чтобы показать врачам, что ему плохо, пришел и лег в бокс, начал мяукать и звать на помощь. Вообще, у него несколько личных врачей, и все тщательно следят за его здоровьем. Прививки и диспансеризация регулярные.

«У него есть свои ветпаспорт и медицинская карта. Когда у нас спрашивают, почему Рафик работает без выходных, мы отшучиваемся, что наш директор не отдает ему паспорт», — смеются врачи.

Кот обожает чужие переноски. Когда питомец на приеме у доктора, Раф сразу залазит туда и греет место.

Еще он следит за питанием сотрудников, проверяет все ссобойки и ворует то, что ненадежно спрятано.

Как-то один из работников неосторожно забыл в портфеле кусок колбасы, Рафик его изъял и гордо демонстрировал всем коллегам свою добычу.

«С Рафиком у нас завелось железное правило: сразу мыть посуду после еды. А если кто-то не успел, то первый, кто увидел грязную тарелку, должен ее вымыть. Потому что Рафик любит сам «помыть» тарелки», — делятся сотрудники.

Кроме того, Рафик — бесценный «манекен» в дни, когда в ветклинику приходят маленькие посетители на профориентацию. Ему делают УЗИ, слушают сердечко — коту нравится участвовать в лечебном процессе. Работает за еду и счастлив.

Кот Рафик доказывает: жить нужно так, чтобы тебя любили просто за то, что ты есть.

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