Американцы показали, как будет выглядеть бой между самолетами США и Китая

Американцы показали, как будет выглядеть бой между самолетами США и Китая2
- 21.09.2024, 12:41
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Одну из ключевых ролей выполнят БПЛА.
Американская компания Collins Aerospace представила свое видение того, как в будущем может выглядеть столкновение между вооруженными силами США и Китая, где американская сторона будет использовать как пилотируемые самолеты, так и БПЛА.
Соответствующее видео разместили на YouTube-канале компании. В начале ролика можно видеть развертывание воздушной группировки, в частности, американских самолетов F-15, F-18 и F-35. Также присутствуют дроны, похожие на БПЛА Fury от компании Anduril и XQ-58 Valkyrie от Kratos Defense & Security Solutions.
Видео демонстрирует, насколько тесно в будущем пилотируемые самолеты будут взаимодействовать с БПЛА - как можно видеть, дроны не только обнаруживают вражеские самолеты, но и запускают по ним ракеты класса «воздух-воздух».
С китайской стороны присутствуют истребители четвертого поколения, сделанные на базе советского Су-27. Также можно видеть малозаметные J-20, которые условно относят к пятому поколению.
Примечательно, что на видео отсутствуют китайские беспилотные боевые самолеты, хотя Пекин очень активно работает в этом направлении. Судя по всему, в будущем КНР хочет иметь целый флот беспилотных истребителей.