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Стало известно, где доллар в Беларуси стоит дороже всего

  • 21.09.2024, 12:57
  • 1,630
Стало известно, где доллар в Беларуси стоит дороже всего

Обменники установили на выходные интересные курсы валют.

Доллар на нынешней неделе дорожал на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. На сайте «Зеркало» посмотрели, какие курсы валют установили обменники на выходные.

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,24 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — 3,195 рубля («Статусбанк», «Технобанк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «БНБ-Банк» — 3,1905 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,595 рубля («ТК Банк»), а ниже всего — в «Статусбанк» (3,535 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «Банк Решение», «БСБ Банк», «Сбер Банк», «Статусбанк» — 3,52 рубля.

Курс покупки банками российского рубля выше всего в «БНБ-Банк», «Статусбанк» — 3,4605 рубля за 100 российских рублей.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,57 рубля за 100 российских рублей («Банк БелВЭБ»), а самый низкий — 3,476 рубля («Банк РРБ», «БНБ-Банк», «Статусбанк»).

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