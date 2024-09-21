Камала Харрис впервые отреагировала на поддержку Тейлор Свифт

Камала Харрис впервые отреагировала на поддержку Тейлор Свифт2
- 21.09.2024, 13:05
- 2,396
Кандидат в президенты США пошутила о «разных командах».
Вице-президент США Камала Харрис впервые отреагировала на публичную поддержку самой популярной певицы мира Тейлор Свифт в нынешних выборах. Государственная деятельница поблагодарила артистку и отметила, что восхищается ее смелостью уверенно отстаивать свои убеждения.
Как сообщает издание InStyle, политик гордится тем, что звезда стала на сторону ее кандидатуры в президенты. Гражданская позиция исполнительницы вызвала ненависть у оппонента Камалы Харрис – Дональда Трампа.
«Я очень горжусь поддержкой, которую получила от Тейлор Свифт. Она невероятная артистка. Я действительно уважаю смелость, которую она получила за свою карьеру, чтобы отстаивать то, что считает правильным», – поделилась вице-президент.
Камала Харрис в шутку вспомнила: в прошлом году она находилась «в разных командах» с певицей. Дело в том, что политический деятель и исполнительница болеют за разные клубы по американскому футболу.
«Но кто же злится на кого-то за верность своей команде, правда?» – отметила политик.