У Z-пропагандистов началась паника из-за поражения за ночь двух складов войск РФ.

Российские ультрапатриоты очень болезненно отреагировали на уничтожение двух за ночь крупных складов ВС РФ в Тверской области и Краснодарском крае.

Сайт «Диалог.UA» собрал самые яркие реакции любителей «русского мира».

Сегодня ночью украинские беспилотники атаковали 23-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Тверской области и склад с боеприпасами в Краснодарском крае. Оба объекта детонируют до сих пор, жители близлежащих населенных пунктов срочно эвакуируют.

Пылают вместе со складами и пропагандисты. Z-военкор Максим Калашников спустя два с половиной где войны заподозрил, что у России проблемы с противовоздушной обороной.

«Дроны (украинцев — ред.) накрыли артсклад в Тихорецке (Краснодарский край — ред.). Где ПВО, Герасимов? Вражины радуются, мол, тут северокорейские боеприпасы хранились», — негодует пропагандист.

Z-канал ZERGULIO больше взволновала «бавовна» на арсенале под Тверью. Он негодует, что боеприпасы там складировали под открытым небом и все это было прекрасно видно через спутники. «Нам, помимо Краснодарского края, засадили по второму складу под Торопцом. «Яндекс» и «Гугл» показывают фото с задержкой в несколько дней, и на них опять штабеля ракет и снарядов под открытым небом. В раннем СССР была такая статья «вредительство». Очень не зря она была», — написал ультрапатриот.

Военные РФ, которые ведут канал «ВДВ за честность и справедливость», больше возмутились лжи Минобороны о том, что по складам прилетели не БПЛА, а их обломки. «Может, хватит врать?!» — пишут разгневанные оккупанты.

С резким заявлением выступил российский военный Егор Гузенко, который ведет Telegram-канал «Тринадцатый».

Он негодует, что власти РФ не способны ответить Украине на такие болезненные удары. «Ночью (украинцы — ред.) поразили склады с БК в Тихорецком районе. И мне почему-то думается, что делают они это с помощью новых ракет... Арсенал в Тверской области и другие ощутимые прилеты за последнее время говорят об этом. Вот только по телеку будут (врать — ред.) про «красные линии», грозить всем кулаком и говорить, что если они применяет эти ракеты, то, мол, терпение кончится, и тогда... А на деле (украинцы — ред.) спокойно поражают наши склады, войсковые части и НПЗ. И до сих пор не произошло ни одного внятного ответа на все их удары по нашим тылам», — пожаловался оккупант.

Высказался и Z-военкор Роман Алехин. Он также возмущается из-за умалчивания военными реальной ситуации, а также пришел к выводу, что российское военное командование необучаемо.

«Если «обломки БПЛА противника» будут падать и уничтожать по 2—3 склада в неделю, то когда «взрывоопасных предметов» станет настолько мало, что их уже не будет хватать? (...) Одно из неприятных чувств, которые испытывает человек, это чувство, когда тебя держат за дурака… Или чиновники настолько глупы и думают, что люди реально не понимают, что реально стоит за фразой: «Из-за падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы?» — написал пропагандист.

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