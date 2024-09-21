Израильский бизнесмен заявил, что сотрудничал с иранской разведкой, чтобы содержать белорусскую жену 21.09.2024, 14:02

Что о ней известно?

Израильская разведка задержала 73-летнего бизнесмена Моти Мамана. Мужчину обвиняют в том, что что он дважды тайно проникал в Иран через Турцию, чтобы встретиться с сотрудниками иранской разведки. Сам бизнесмен объяснил, что на преступление пошел из-за жены-белоруски, которую «дорого содержать». «Наша Ніва» собрала все, что известно об этой женщине.

Белоруску зовут Наталья Маман. Она родом из Бреста. Женщина работала на Минском заводе виноградных вин начальницей отдела.

Наталья Маман слева

Каким образом Наталья познакомилась с Моти, который старше ее на 36 лет, неизвестно. Однако как минимум с весны 2019 года на на странице израильтянина в Facebook начали появляться фото белоруски. В 2020-м году пара расписалась. Тогда Наталье было чуть больше 30 лет.

Это второй брак для Натальи. У нее есть ребенок от первого брака. По данным расследователей, у женщины был конфликт с бывшим мужем по поводу вывоза ребенка в Израиль. Но в итоге пара вопрос решила и последние годы Наталья с сыном жила в Израиле. Периодически женщина со вторым мужем приезжала в Беларусь.

Напомним, задержанный житель юга Израиля Моти Маман обвиняется в том, что он дважды тайно проникал в Иран через Турцию, чтобы встретиться с сотрудниками иранской разведки.

По версии израильских правоохранителей, во время этих встреч обсуждались возможные планы нападения на премьер-министра Израиля Нетаньяху и других высокопоставленных должностных лиц страны.

На допросах Моти Маман успел озвучить несколько версий того, что подтолкнуло его установить контакты с иранской разведкой. Одна из них — жена-белоруска.

— У меня жена из Беларуси, ее дорого содержать. Если бы я жил в Беларуси, там все дешево, а здесь выйти попить пива стоит 120 шекелей (около 30 долларов. — Прим. ред.). Мне нужны были деньги, деньги меня ослепили, — говорил Моти в полиции.

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