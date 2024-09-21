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Лукашенко в ожидании поезда «Минск-Гаага»

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  • 21.09.2024, 14:18
  • 5,704
Лукашенко в ожидании поезда «Минск-Гаага»

Диктатор забеспокоился всерьез.

Да уж, некстати нагрянул в Минск руководитель так называемой «ДНР» Денис Пушилин. Лукашенко пришлось 19 сентября принять сомнительного гостя, при этом делая реверансы перед Киевом: мол, вы ничего такого не подумайте, пишет на «Позірке» политический обозреватель Александр Класковский.

Встреча с главой оттяпанной у украинцев территории подчеркивает зависимость от Кремля, вассальный, как считают многие, статус правителя Беларуси.

В выступлении 17 сентября по случаю «дня народного единства» Лукашенко посетовал, что «беглые» с помощью Литвы хотят инициировать в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге «рассмотрение белорусского вопроса».

«Цель - привлечь меня к ответственности и выключить его из повестки. Как они пишут, чтобы я, если начнутся мирные переговоры в Украине, не смог принимать участие в этих переговорах», - пояснил Лукашенко.

На встрече с главой самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Денисом Пушилиным Лукашенко тоже был вынужден затронуть эту неприятную тему:

«Мы деток ваших всегда принимаем сюда на лечение, отдых. Они очень довольны. Правда, меня чуть в суд какой-то не затащили, что мы воруем, оказывается, ваших детей».

Диктатор признался: «Тут у нас разные намеки и прочее, даже с Запада, что вы вот будете сотрудничать [с «ДНР»], обидите Украину».

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